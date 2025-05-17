AK Partili Osman Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tanığı oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Partili milletvekili Osman Gökçek'in "45 milyon karton bardak" iddiaları karşısında suç duyurusunda bulunarak AK Partili Gökçek'i ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı tanık olarak gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve babası eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef almaya devam ediyor.

Osman Gökçek, TBMM’de yaptığı basın toplantısında 45 milyon karton bardak ve 2 milyon çöp poşeti ihalesi ile Yavaş’ı hedef göstererek 45 gün içinde ABB tarafından 25 tır malzemenin teslim alındığını ileri sürdü. Yavaş’ı düzenli olarak hedefine koyan Gökçek, “45 milyon karton bardak nerede Mansur?” dedi.

ABB Meclisi’nde gündem, Osman Gökçek’in ortaya attığı karton bardak ihalesiydi.

ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, burada yaptığı konuşmada sadece karton bardak alımı yapılmış gibi algı yaratılmaya çalışıldığını belirterek gerçekte 427 farklı kalem malzeme alımı yapıldığını vurguladı.

Söz konusu ihalenin Gökçek gündeme getirmeden önce 18 Mart 2025 tarihinde tarihinde iç denetime sevk edildiğini de duyuran Neslihanoğlu, ihalenin Sayıştay incelemesinden geçtiğini ve herhangi bir kamu zararının tespit edilmediğini söyledi. Yalnızca bardaklarda bir milimetrelik boy farkının tespit edildiğini söyleyen Neslihanoğlu, farkın ilgili firmaya tazmin ettirildiğini belirtti.

Gökçek’in tartışmaya açtığı firmanın Yavaş döneminden önce de belediyeyle çalıştığı bilgisini paylaşan Neslihanoğlu, firmanın isminin farklı olduğunu, önceki dönemde belediyeden 61’i pazarlık usulü olmak üzere 89 ihale aldığını söyledi.

Basın toplantısında Karşıyaka Mezarlığı’nı örnek gösteren Gökçek’e yanıt veren Neslihanoğlu, "Alımı yapılan ürünler sadece Karşıyaka Mezarlığı için alınmadı" dedi.

Neslihanoğlu, Ankara’da 1800’den fazla mezarlık, mahalle muhtarlıkları, dernekler ve daire başkanlığı personelinin bu malzemeleri kullandığını belirtti. Gökçek’in abartılı ‘25 tır’ ifadesini de eleştiren Neslihanoğlu, sevkiyatın yalnızca 5 tırla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konunun ABB tarafından tüm inceleme ve raporlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan Neslihanoğlu, iddiaları ortaya atan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın tanık olarak gösterildiğini aktardı.