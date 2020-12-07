AK Partililer ve MHP'liler Gökçek döneminden böyle kaçtı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyeleri’nin iddialarıyla ilgili açıklama yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısı, krizle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi.

Süresi içinde sunmadığı gerekçesiyle önergesi reddedilen AK Partili Murat Köse ısrarla önergeyi okumak isteyince mikrofonu kapatıldı. AK Partililer tepkilerini masalara vurarak gösterirken Mansur Yavaş, “Masaya çıkıp tepinin isterseniz” dedi.

Mansur Yavaş’ın açıklamaları şöyle:

“AK Partili üyeler lafı ortaya atıp kenara çekiliyor, faaliyet raporunda da aynısını yaptılar. Biz çoğunluğuz, biz istediğimizi yaparız, tüm belediye başkanlarını konuşturup insicamı bozmak istiyor. Mansur Yavaş’ın kendilerine verilen cevapları engellemek istiyorlar. O nedenle faaliyet raporu görüşmelerini sabah saat 5’e kadar sürdürdüler.”

“Şov yapmıyoruz, reklam yapmıyoruz. Biz şov yapmıyoruz. Mansur Yavaş ne yaptı derken batık bazı projeleri, Anka Parkı’nı, kapıları arıyorlar, bunları bekliyor bizden galiba. Bizde bu yok. Önce Ankara halkının sağlığı diyoruz. Eskiden bir asfalt yapılır, yanına pankart asılırdı.”

“SANAT DEYİNCE ŞİŞME, PLASTİK, ÇİN MALLARI DÜŞÜNÜYORLAR”

” Ahşap çalışmalarına 1 buçuk milyon harcadığımızı söylüyorlar. Maliyetini söylüyorum; sıfır. Belediyede çalışan, maaşından başka geliri olmayan bir arkadaşımız yaptı.”

“‘Heykel belediyeciliği’ diyorlar. Heykel belediyeciliğini kim yaptı, Mamak Belediye Başkanı olsaydı döner heykelini soracaktım. Ankara’nın tarihi ve kültürüyle alakası olmayan heykeller diktiler, bir de sanatçılarımızın yaptıkları heykellere laf ediyorlar. Genelkurmay Kavşağı’nda kol saati heykeli vardı. İnşallah bir gün onu neden oraya koyduklarını birileri sorar. Belediye sanat eseri de yapar. Ama herkesin sanattan anladığı bir şey var. Onlar sanat deyince şişme, plastik, çin malları düşünüyor. Herkesin sanat anlayışı farklı. ”

“HESAP VERECERECEKSİNİZ”

“Sosyal medyayı, Ankara halkını bilgilendirmek, bir şeyi anmak, bilgi vermek için kullanıyoruz. Takipçilerimize hakaret etmiyoruz. Sadece hakaret edenler hukuka gönderiliyor. Haricinde yaptığımız her şey çalışmalarımızın duyurulması. Diyorlar ya sosyal medya algısı yapıyorsunuz. Buradan sesleniyorum. İtibarınız olmasını istiyorsanız, kentin hiçbir yerine fotoğrafınızı asmayacaksınız, hesap vereceksiniz, yetim hakkını koruyacaksınız!”