  4. ''AK Parti'ye geçecek'' iddiaları Balıkesir'i sarsmıştı: Ahmet Akın meydandan son noktayı koydu!

Güncelleme:

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde iddialara sert bir dille yanıt verdi. Çıkan söylentileri dedikodu olarak nitelendiren Akın, Atatürk'ün ideallerine bağlılığını vurgulayarak "Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim" çıkışıyla tüm tartışmalara son noktayı koydu.

CHP'nin Balıkesir'de düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde kürsüye çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hakkında çıkan "AK Parti'ye geçecek" iddialarını kesin bir dille yalanlayarak tartışmalara son noktayı koydu. 

"Bu Siyaset Değil, Dedikodudur"

Kuvayı Milliye Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Akın, partisinden ayrılacağına dair yayılan söylentilere sert tepki gösterdi. Bu tür iddiaların siyasetle bağdaşmadığını ve tamamen dedikodudan ibaret olduğunu belirten Akın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı ve askeri olarak canla başla çalıştığının altını çizdi. 

"Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!"

Söylentileri net bir şekilde bitirmek istediğini belirten Akın, Atatürk'ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ettiğini söyledi.

Miting alanındaki hemşehrilerine ve partililerine dönerek seslenen Başkan Akın, "Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim: Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!" sözleriyle partisine olan sadakatini ve bağlılığını bir kez daha tüm kamuoyuna ilan etti.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın CHP mitingi
