Akdeniz’in en temiz plajları Muratpaşa’nın

Antalya’nın doğa harikası falezlerinin Akdeniz’le buluştuğu noktada yer alan Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı plajlarından İnciraltı, kent sakinlerine berrak sularında yüzlerce deniz canlısıyla birlikte yüzme fırsatını sunuyor.

Türkiye’nin 233 plajıyla ‘mavi bayrak’ şampiyonu olan Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandı boyunca yer alan Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş Plajlarında her yıl binlerce misafiri ağırlamaya devam ediyor. Ayrıca, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, uzun mücadeleler sonucu bu yıl Bambus Plajı’nı da halka açık belediye plajları arasına dahil etti.

Muratpaşa Belediyesi, ilk mavi bayrağını 2017’de Erdal İnönü, Mobil ve İnciraltı falez plajlarıyla aldı. 625 metrekarelik alanda ahşap platform üzerine kurulu olan Muratpaşa’nın tek asansörlü plajı İnciraltı, deniz temizliğiyle mavi bayrağını korumaya devam ediyor. Belediye ayrıca plajlarında şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti sunarak ziyaretçilerine konforlu bir deneyim yaşatıyor. Plaja gelen kent sakinleri, sabahın ilk saatlerinde denizin masmavi sularında çeşitli balık ve deniz canlılarıyla doğayla iç içe olmanın tadını çıkarıyor.

İnciraltı plajında yüzmenin keyfini çıkaran Nezahat Aydın, yeni keşfettiği bu plajın temizliğinden ve çalışanların samimiyetinden memnun kaldığını belirtti. Aydın, “Bundan sonra buralıyım” dedi. 67 yaşındaki Kamil Sönmez ise İnciraltı’nı tercih etme sebebinin asansör olduğunu ifade ederek, “Belli bir yaştan sonra artık erişmenin kolay olduğu yerlere bakıyorsun” dedi.