Akdeniz’in Geleceği için Muratpaşa’da çalıştay

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ve Paşakavakları Çağlayanlarının yok oluşunu 87 yıl sonra aynı noktadan çekilen fotoğrafla gözler önüne seren afişiyle dikkat çeken +0.5 Akdeniz’in Geleceği İklim Çalıştayı, cuma günü gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi, artan hava sıcaklığı, azalan doğal kaynaklar, yükselen deniz seviyeleri, düzensiz yağışlar, kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal felaketlerle kendini gösteren iklim krizine dikkat çekmek için geçen yıl başlattığı +0.5 Akdeniz’in Geleceği çalıştayının ikincisini cuma günü gerçekleştirecek.

Geçen yıl deniz kirliği ve su politikaları üzerine odaklanan çalıştay, bu yıl “İklim Krizinde Yaşamaya Dair” başlığında düzenlenecek. Çalıştay, bu yıl Işıklar Caddesi’nin sonundan falezlerden Akdeniz’le buluşan Paşa Kavakları Çağlayanlarının yok oluşunu, 87 yıl sonra aynı yerden çekilmiş fotoğrafla gösteren afişiyle de dikkat çekiyor. ATSO arşivinde yer alan ve 1930 yılında çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, su kanallarıyla denize ulaştırılan suyun çağlayanlar yaparak aktığı görülüyor. Fotoğrafta ayrıca 1928 yılında yapılan 1975’e kadar hizmet veren Antalya’nın ilk elektrik santralinin binası da yer alıyor.

OTURUMLAR

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek çalıştay, 2 oturumda yapılacak. Saat 09.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak programın ilk oturumu “İklim Krizinde Gıda ve Sağlık” başlığını taşıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz “Sağlıklı İklim Reçetesi”, gıda mühendisi ve akademisyen Bülent Şık “İklim Krizi, Çocuklar ve Gıda Güvenliği” ve Dr. İlter Yenidede “İklim Dostu Sürdürülebilir Beslenme” üzerine konuşacak.

“İklim Krizinde Kırılganlık” başlığındaki ikinci oturumda ise ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Anlı Ataöv “Yerel İklim Eylemi: Birlikte Tasarım Ve Pratik Öneriler”, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Ceren Uysal Oğuz ve Doç. Dr. Senem Atvur “İklimin Kırılgan Grupları, İklim Adaleti, İklim Demokrasisi Ve Göçler” ve AÜ Gerontoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Özgür Arun ise “İklim Krizinin Yaşlı Hakları Üzerine Etkisi” sunumlarını yapacak.

GÜNDEM ÖZEL

Çalıştay, iletişim bilimci ve yazar Ali Haydar Fırat, akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu, Birgün gazetesi Genel Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, CHP MP Üyesi Gökhan Günaydın ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katılacağı ‘Krizde yaşamak’ başlıklı Gündem Özel programıyla sona erecek.