  4. Akın: ''23 Nisan; bağımsızlığımızın, birliğimizin ve sarsılmaz inancımızın tüm dünyaya ilanıdır''

Akın: ''23 Nisan; bağımsızlığımızın, birliğimizin ve sarsılmaz inancımızın tüm dünyaya ilanıdır''

Akın: ''23 Nisan; bağımsızlığımızın, birliğimizin ve sarsılmaz inancımızın tüm dünyaya ilanıdır''
23 Nisan’ın, millet iradesinin tecelli ettiği kutlu bir gün olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına armağan etti. Onun için her zaman şunu söylüyoruz: Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde çocuklara yönelik düzenlenecek spor turnuvalarının açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarını nefretle kınadığını belirtirken, menfur saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet; acılı ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar temennisinde bulunan Akın, “Yitirdiğimiz o pırıl pırıl öğrencilerimiz bizim evlatlarımızdır. Onların acısı bizim de yüreğimizde kor gibi yanıyor. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.” dedi.

“CUMHURİYET’İMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

 “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hiçbir zaman unutmayacağız. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet’e hep birlikte sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da ilelebet devam edeceğiz.” diyen Akın, “23 Nisan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!’ diyerek yola çıkan bir iradenin, bir milletin kaderini kendi ellerine aldığı kutlu bir milattır. 23 Nisan; bağımsızlığımızın, birliğimizin ve sarsılmaz inancımızın tüm dünyaya ilanıdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm dünya çocuklarına armağan etti. Onun için her zaman şunu söylüyoruz: Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.” diye konuştu.

 “BİZLER; ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİ BÜYÜTMEK İÇİN DAİMA ONLARIN YANINDAYIZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 20-21-22 Nisan tarihlerinde Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerinde çocuklara yönelik olarak düzenleyeceği spor turnuvalarında tenis, masa tenisi, basketbol, voleybol ve futbol branşlarında müsabakaların gerçekleşeceğinin bilgisini paylaşan Akın, “Bu turnuvalarda bine yakın sporcumuz yarışacak. Çocuklarımızın aileleriyle birlikte toplam 2 bin 500 civarında bir katılımcı öngörüyoruz. Turnuvalarımız, 22 Nisan Çarşamba günü 12.00’de yapılacak olan Final Müsabakaları sonrasında Alparslan Türkeş Spor Salonu’nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Bizler; çocuklarımızın hayallerini, fikirlerini ve umutlarını büyütmek için daima onların yanında olacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayalleri bizim hedeflerimizdir.” şeklinde konuştu.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİYLE KONUŞMASINI BİTİRDİ

Akın, konuşmasını Atatürk’ün çocuklara seslendiği o tarihi mesajla noktaladı: “Sözlerimi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hitabıyla bitirmek istiyorum: ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.’ Değerli Balıkesir Ailemin ve yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

