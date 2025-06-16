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Akın'ın hayali Ankara Büyükşehir'le gerçek oldu

Akın'ın hayali Ankara Büyükşehir'le gerçek oldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi babasını kaybeden Akın Türk’ün hayaline ortak oldu. Akın Türk’ün kaybettiği babası için uçurtma uçurma talebini geri çevirmeyen ABB, “Akın’ın Dileği İçin Uçurtmalar Gökyüzüne” çağrısıyla Gazi Park’ta etkinlik düzenledi.

Küçük yaşta babasını kaybeden Akın Türk, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden babası için uçurtma uçurma etkinliği talebinde bulunmuştu. Akın Türk’ün talebini geri çevirmeyen Ankara Büyükşehir ekipleri, Gazi Park’ta “Akın’ın Dileği İçin Uçurtmalar Gökyüzüne” çağrısıyla uçurtma etkinliği düzenledi.

Bu çağrıya kulak veren binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, uçurtmalar ve balonlar Akın Türk’ün babası için gökyüzüne bırakıldı.

“BİZE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTINIZ”

Akın Türk’ün annesi Gülşah Taner, düzenlenen etkinlik hakkında, “Ben çok mutluyum. Bizim için beş yıldır buruk geçen bir babalar günü vardı. Bugün herkese duyurarak kutluyoruz. İki çocuğum da çok mutlu, onlar mutlu olduğu için ben çok mutluyum. Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bize unutulmaz bir gün yaşattınız” dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven ise, “Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve şahsım adına tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım. Bugün burada Akın Türk’ün dileklerini gerçekleştirmek için toplandık. Dilerim ki herkesin gönlündeki dilekler gökyüzüne ulaşır” derken, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek de “Tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım. Geldiğiniz ve bu hayalini gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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