  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. AKK'de Nikaragua'nın bağımsızlığının 204. yılına özel resepsiyon

AKK'de Nikaragua'nın bağımsızlığının 204. yılına özel resepsiyon

AKK'de Nikaragua'nın bağımsızlığının 204. yılına özel resepsiyon
Güncelleme:

Ankara Kent Konseyi’nde Nikaragua Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 204’üncü yılı nedeniyle bir resepsiyon gerçekleşti. Nikaragua Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, AKK Diplomasi Meclisi’nin ev sahipliği yaptığı resepsiyonda, Türkiye ile Nikaragua arasındaki ikili ilişkilerin 75. yılı da unutulmadı.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Nikaragua Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen, “Nikaragua Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 204. Yıl Dönümü” resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Ankara Kent Konseyi Binası’nda düzenlenen resepsiyona, 32 büyükelçilik başta olmak üzere çok sayıda görevli misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

AKK’DEKİ RESEPSİYONA 32 BÜYÜKELÇİLİK KATILDI

Nikaragua Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona; Bahreyn Krallığı, Bangladeş, Bolivya, Bosna Hersek, Brunei Darussalam, Burundi, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, El Salvador, Guatemala, Güney Kore, Honduras (Almanya), İran, Japonya, Kolombiya, Kosta Rika, Kuveyt, Lüksemburg, Meksika, Panama, Peru, Singapur, Uruguay, Ürdün Krallığı ile Venezuela Büyükelçiliği’nin büyükelçi, elçi ve misyon şefleri katılım sağladı.

Büyükelçilikler yanı sıra resepsiyonda; Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Genel Müdür Yardımcısı Selen Evcit, AKK Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, AKK Genel Koordinatörü Ömer Şan, AKK İcra Kurulu üyesi Murat Akyüz, AKK YK Üyeleri Birten Gökyay, Alper Bilan, Derya Baykal Uyar ile AKK Diplomasi Meclisi Sekreteri Serenat Altan başta olmak üzere, misyon temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcileri, üniversitelerden temsilciler ve davetliler yer aldı.

Resepsiyon, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Nikaragua’nın milli marşının okunmasıyla başladı.

“ÖNCE BAĞIMSIZLIĞIMIZIN 204. YIL DÖNÜMÜNÜ; ARDINDAN DA TÜRKİYE-NİKARAGUA İKİLİ İLİŞKİLERİN 75. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUM”

Programın açılış konuşmasını yapan Nikaragua Ankara Büyükelçisi Tatiana Daniela Garcia Silva, eylül ayının ülkelerinde önemli bir ay olduğuna işaret ederek; bu ayda Bağımsızlık Günü’nün yanı sıra Nikaragua ile Türkiye arasındaki dostluk ve ortaklığın da kutlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Milli bayramımızı Ankara'dan sizlerle birlikte kutlayabildiğim için çok mutluyum. Coğrafi olarak ülkemden uzak olmama rağmen, sıcaklığınız, cömertliğiniz ve insanlarınızın dostluğu sayesinde her gün kendimi evimde hissediyorum. Biz Nikaragualılar, Eylül ayını ‘Vatan’ ayı olarak kutlarız; 15 Eylül'de, Orta Amerika'nın İspanyol egemenliğinden bağımsızlığının 204. yıl dönümünü anıyoruz, 21 Eylül 1950 tarihinde de resmi olarak başlayan Türkiye–Nikaragua arasındaki ikili ilişkilerin 75. yıl dönümünü kutluyoruz. Son yıllarda, hükümetlerimiz ve halklarımız arasındaki siyasi irade ve karşılıklı saygı sayesinde kayda değer ilerlemeler kaydettik.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eda Taşpınar ''ben bitti demeden yaz bitmez'' deyip nefesleri kesti! Eda Taşpınar ''ben bitti demeden yaz bitmez'' deyip nefesleri kesti! Tacizcisini köy meydanında öldürmüştü: Lise öğrencisi genç kızın cezasına indirim Tacizcisini köy meydanında öldürmüştü: Lise öğrencisi genç kızın cezasına indirim 7 yıldır yürüyemiyordu sadece 9 günde sağlığına kavuşup ayağa kalktı! 7 yıldır yürüyemiyordu sadece 9 günde sağlığına kavuşup ayağa kalktı! Giresun'da ilginç anlar... Burada 7 piramit var, girişini mi arıyorsunuz ?'' Giresun'da ilginç anlar... Burada 7 piramit var, girişini mi arıyorsunuz ?'' Annesinin ölümü sonrası intihar ettiği iddia edilen güzel oyuncunun sağlık durumu açıklandı Annesinin ölümü sonrası intihar ettiği iddia edilen güzel oyuncunun sağlık durumu açıklandı İzmir'de karakola saldırıp 2 polisi şehit eden şüpheliyle ilgili bir akılalmaz ayrıntı daha İzmir'de karakola saldırıp 2 polisi şehit eden şüpheliyle ilgili bir akılalmaz ayrıntı daha Mezarlıktan çıkanlar şoke etti: Kazmayı vurdukları her yerden büyü çıktı! Mezarlıktan çıkanlar şoke etti: Kazmayı vurdukları her yerden büyü çıktı! Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu Yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri belli oldu Yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri belli oldu Önce borçlusunu öldürdü ardından da intihar etti! Önce borçlusunu öldürdü ardından da intihar etti!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a müjde! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a müjde! İmamoğlu'nun sahte diploma davasında ara karar İmamoğlu'nun sahte diploma davasında ara karar 60 ilde gerçekleştirilen ezber bozan seçim anketinin sonuçları açıklandı 60 ilde gerçekleştirilen ezber bozan seçim anketinin sonuçları açıklandı İstanbul'da CHP'den istifa eden belediye başkan vekili AK Parti'ye geçiyor! İstanbul'da CHP'den istifa eden belediye başkan vekili AK Parti'ye geçiyor! Gürsel Tekin'den çok konuşulacak Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı Gürsel Tekin'den çok konuşulacak Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu çıkışı 78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel müdürünün telefonundan çıkanlar kan dondurdu 78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel müdürünün telefonundan çıkanlar kan dondurdu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyayı salladı Devlet güvenceli faizsiz ev, araç, iş yeri sistemi Emlak Katılım Tasarruf Finansman'nın detayları Devlet güvenceli faizsiz ev, araç, iş yeri sistemi Emlak Katılım Tasarruf Finansman'nın detayları Osmanlı'nın yöntemiyle yola çıkıp, ilaç kullanmadan bine yakın genci hayata döndürdüler! Osmanlı'nın yöntemiyle yola çıkıp, ilaç kullanmadan bine yakın genci hayata döndürdüler! Belki de en keyifli anlarıydı... 3 yaşındaki çocuğun tehlikeli oyunu ölümle bitti! Belki de en keyifli anlarıydı... 3 yaşındaki çocuğun tehlikeli oyunu ölümle bitti!