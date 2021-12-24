Kadıköy Belediyesi’nin çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarladığı ve bilindik sahne tasarımlarının ötesinde seyir imkânı sunan Alan Kadıköy kültür sanata kapılarını açtı.

Kadıköy Belediyesi'nin 14 Aralık Salı günü gerçekleştirdiği toplu açılış töreniyle kültür sanata kapılarını açan Alan Kadıköy Acıbadem Muhittin Üstündağ Caddesi’nde bulunuyor. Binada tiyatro oyunlarının sergilenme biçimine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne ve forum düzenlerine uyarlanabilen tiyatro salonu ile birlikte 650 metrekare genişliğinde bir de sergi salonu yer alıyor. Binanın hemen bitişiğinde yer alan ve her yaştan insanın sanatla, kitapla ve yaratıcı oyunlarla beslenebileceği bir platform olma özelliğine sahip Yaratıcılık ve Sanat Parkı da Kadıköy’de 7 / 24 sanatın konuşulup, sanatın izleneceği Alan Kadıköy’le bir bütünlük teşkil ediyor.

“YEREL YÖNETİMLERİN SANATA YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRMEYE ADAY”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Alan Kadıköy’e ilişkin şunları söyledi: “Alan Kadıköy, Kadıköy’ü nasıl algılıyorsak öyle; çok amaçlı ve çok yönlü. Aydınlık, şeffaf, katılımcı, kamusal kaygıları olan ve kalitesinden ödün vermeyen bir yer burası. Bünyesinde tiyatro, sergi, konserler ve farklı sahne performanslarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yerel yönetimlerin sanata yaklaşımını kökünden değiştirmeye aday bir mekân. Böyle bir iddianın Kadıköy Belediyesi’nden gelmesi ise Kadıköy’ün kültürel canlılığı ve kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda pek de şaşırtıcı değil. Biz burayı fark yaratmak için açtık, yerleşik kalıpları zorlamak için açtık, kültürün tanımını genişletmek için açtık.”

ALAN KADIKÖY ÇAĞDAŞ TİYATRO SAHNELEME BİÇİMLERİNDEN ESİNLENDİ

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan 8.200 metrekare kapalı alana sahip Alan Kadıköy, bilindik sahne tasarımlarının ötesinde seyir imkânı sunuyor. Tiyatro salonu 400 izleyiciyi ağırlayabiliyor ve oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabiliyor. Alan Kadıköy, tiyatronun en önemli sorunlarından biri olan prova olanağına da çare oluyor; gerektiğinde farklı düzenlemelerle çalışma mekânlarına dönüştürülebilen prova salonlarında sanatçılar 7/24 prova yapabilecek.

SERGİ SALONU EN KAPSAMLI SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Merkezde, 650 metrekare genişliğinde bir de sergi salonu bulunuyor. Alan Kadıköy sergi salonu da XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021 – PAPKO / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu’na ev sahipliği yaparak açılışını yaptı. Sergide, Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonunda yer alan 433 eser arasından Metin Deniz tarafından bir araya getirilen 182 eser yer alıyor. İstanbul’un Anadolu yakasında bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergisinde sanatseverler resim ve heykelleri görmenin yanı sıra konuşma programları, rehberli turlar ve ayrıca çocuklar için atölyelerin de dahil olduğu etkinliklere katılabilecekler. Sergi 15 Şubat 2022’ye kadar görülebilecek.

YARATICILIK VE SANAT PARKI

İklim kriziyle mücadelede yeşil alanların sayısını artırmayı hedefleyen Kadıköy Belediyesi ilçedeki parkları çok amaçlı olarak projelendiriyor. Bunlardan bir tanesi de Alan Kadıköy’ün bitişiğinde bulunan Yaratıcılık ve Sanat Parkı: Yaklaşık 3.800 metrekare olan parkta 250 kişilik açık hava sahnesi, doğal arazi eğimi dikkate alınarak tasarlanan yaratıcı oyunların hakim olduğu oyun alanı, sanat kütüphanesi, sanat istasyonları, yaklaşık 600 metrekare kent bostanı ve eğitim alanları yer alıyor.