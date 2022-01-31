Ali Rıza Çekilmez’in ismi Beylikdüzü’nde yaşayacak

En büyük hayali kütüphane kurmak olan ancak genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman Ali Rıza Çekilmez’in ismi Beylikdüzü’nde ölümsüzleşti.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan kütüphaneye, Ali Rıza Çekilmez Kütüphanesi ismi verildi. Törende yaptığı konuşmada günün ayrı bir önemi olduğuna da değinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün, Ali Rıza’nın doğum günüydü. Doğduğu günde onun bir hayalini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada evlatlarımız, Ali Rıza kardeşlerinin isminin çatısı altında yeni hayaller kuracak.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, 22 yaşında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ali Rıza Çekilmez’in ismini ölümsüzleştirdi. Kitap okumaya olan tutkusuyla bilinen ve en büyük hayali bir kütüphane kurmak olan genç Ali Rıza’nın ismi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan kütüphaneye verildi. Açılış törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, Ali Rıza Çekilmez’in ailesi, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İçerisinde Ali Rıza’nın kitaplarının da yer aldığı kütüphane, her yaş grubuna hitap eden yaklaşık 10 bin kitap ve çalışma alanları ile haftanın yedi günü hizmet vermeye devam edecek.

“Evlatlarımız, Ali Rıza kardeşlerinin isminin çatısı altında yeni hayaller kuracak”

Törenin yapıldığı günün ayrı bir anlamı daha olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ali Rıza Çekilmez evladımızı 14 Temmuz 2020 tarihinde elim bir kazada kaybettik. Bugün ise onun doğum günü. Doğduğu günde onun bir hayalini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphanenin bulunduğu yer, güzel ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin isminin de yaşadığı bir yaşam alanı. Ali Rıza’yı da bu ana kucağına emanet edeceğiz. Burada evlatlarımız, Ali Rıza kardeşlerinin isminin çatısı altında yeni hayaller kuracak. Bizim de tek arzumuz, çocuklarımız hayal kursun ve kurdukları hayalleri yaşayabilsin. Evlatlarımızın hayallerini yaşayabilecekleri bir ülke oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buradan bir kez daha güzel yüzlü, güzel gözlü kardeşimi sevgi ve rahmetle anıyorum.” şeklinde konuştu. Tören, doğum günü için pasta kesiminin ardından Ali Rıza Çekilmez’in kütüphane içerisinde yer alan fotoğrafına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.