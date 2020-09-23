Alkışlar Mansur Yavaş'a... 1.4 milyar lira tasarruf etti!

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– T.C. tabelası geri geldi.
– 7 alt geçit tamamladı (Fruko köprülü kavşağı devam ediyor).
– Yalnızca sokağa çıkma yasağı döneminde 110 bin ton asfalt serdi.
– Tüm ihaleleri canlı yayınladı.
– İthal ağacı yasakladı, yerli ağaç ve çiçekle kenti donattı.
– Köylerde suyu ucuzlattı, öğrenci evlerinde suya yüzde 50 indirim yaptı.
– Kış aylarında öğrencilere çorba dağıttı.
– 60 TL'ye 200 bin kişilik abonman ile en ucuz öğrenci ulaşımlarından birini sağladı. Ulaşımı zor kampüslere ekspres hat koydurdu. Sorunlu kampüslere ücretsiz ring otobüsleri tahsis etti.
– Ankara genelinde asbestli boruları değiştirmeye başladı. Polatlı'ya Gerede suyunun götürülmesi için ihale sürecini tamamladı. 25 yıldır ihmal edilen onlarca bölgede su alt yapı çalışmaları yaptı.
– Metro ve otobüslerde cep bilet uygulamasını başlattı. Özel halk otobüsleri ANKARAKART'a geçti.
– 1 yılda 1.4 milyar tasarruf etti; bunun 1.1 milyarı ile geçmiş dönem borçlarını ödedi.
– Pandemi döneminde Ankara'da kimse aç ve açıkta bırakılmadı. 500 bin kişiye ulaşıldı.
– AOÇ arazisini kiralayıp üretime başladı.
– Sözleşmeli üreticilik projesine başlayıp hibe tohum desteği sağladı. Ürünler için alım garantisi vererek tarım hamlesini başlattı.
– Belediyeye ait arazilerde üretime başladı; üretilen ürünleri sosyal yardım alan ailelere dağıttı.
– 53.6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk etap çalışmalarına başladı. Başkent, ilk bisiklet yoluna kavuştu.
– Asfalt katılım payı şerhlerini kaldırdı.
– 30 Ağustos Zafer Parkı'nı kente kazandırdı.
– Başkent Mobil, Muhtar Mobil ve ABB TV'yi faaliyete geçirerek Belediye ile vatandaş arasında teknolojik köprüler kurdu.
– Ulus Projesi için çalışmalara başladı.
– Mamak hafif raylı sistemler proje ihalesini tamamladı.
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