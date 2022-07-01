Alman Öğrenciler, Kartal Belediyesi’nde Staj Yapacak

Kartal Belediyesi, Alerji ile Yaşam Derneği ve DHBW Üniversitesi iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen proje ile Almanya'dan gelen öğrenciler, Kartal Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk alerji kreşi olan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’nde staj yapacak.

Kartal Belediyesi, Alerji ile Yaşam Derneği ve DHBW Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilmesi planlanan projede, üniversitenin yürüttüğü uluslararası staj programı doğrultusunda, Stuttgart’ta eğitim gören öğrenciler; Kartal Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez alerjik çocuklar için özel olarak tasarlanarak Yakacık’ta hizmete sunulan Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’nde staj alacak.

Kartal Belediyesi tarafından staj alacak öğrencilere; çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilmeleri konularında destek olunacak. Öğrencilerin ayrıca; tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunmalarına, çocuk gelişimi alanında gözlem yaparak tecrübe kazanmalarına olanak sağlanacak.

Alman Öğrenciler, Stajlarını Türkiye’nin İlk Alerji Kreşinde Yapacak

Öğrenciler ayrıca; havalandırma filtrelerinden sınıfların iç döşemesine, mutfakta pişirilen özel diyet yemeklerden bahçeye ekilen en az polene sahip bitkilere kadar her şeyin alerjik çocukların sağlığına uygun şekilde seçildiği Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’nde, çocukların sağlıklarının güvence altına alınabilmesi için gerekli olan tüm bilgi ve tecrübeye staj sonunda sahip olacak.

Aynı zamanda Alerji Derneği’nin desteği ile staj yapan öğrencilere alerji ve astım hastalıkları ve bu hastalıklara sahip çocuklara yönelik alınması gereken tedbirler kapsamında da eğitimler verilecek.

Alman Sosyal Hizmetler Uzmanlarından Başkan Yüksel'e Ziyaret

Kartal Belediye Başkanlığı, Alman Devlet Üniversitesi Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ve Alerji ile Yaşam Derneği işbirliği ile yürütülecek proje kapsamında Alman sosyal hizmetler uzmanları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Stuttgard merkezli Alman devlet üniversitesi DHBW'den Sosyal Hizmetler Fakültesi Staj Programları Yöneticisi Doris Kupferschmin, Araştırma Görevlisi Dr. Cansu Atlay Hossain, Alerji ile Yaşam Derneği Başkanı Özlem Ceyhan, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin Güler de hazır bulundu.

“Çocuklarımızın, Daha İyi Koşullarda Yetişmesi İçin Her Türlü Çabayı Gösteriyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gökhan Yüksel, "Değerli uzmanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sırasında Almanya'dan gelen sosyal hizmetler uzmanlarına Kartal ilçesi ve Kartal Belediyesi hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocukların, daha iyi koşullarda yetişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki çocuk kreşleri, robotik kodlama sınıfları, sanat akademisi, kütüphaneler, spor olanakları ve eğitim bursları ile çocuklarımızın yüzünü güldürüyoruz." İfadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Uzmanları Kartal Belediyesi Kreşlerini Gezdi

Ziyaretin sonunda Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve sosyal hizmetler uzmanları, her şeyin alerji hastalığı olan çocuklar için özel olarak tasarlandığı Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kreş müdürü, misafirlerle merkez ile alakalı tüm detayları paylaştıktan sonra ekip, Kartal Belediyesi’ne bağlı diğer kreşleri ziyaret etmek için Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi’nden ayrıldı.