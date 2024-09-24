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Alman ve Türk gençleri Konyaaltı Meclisi'nde siyaseti konuştu

Alman ve Türk gençleri Konyaaltı Meclisi'nde siyaseti konuştu
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Gençlerin siyasete katılımını artırmayı hedefleyen Türk-Alman Gençlik Köprüsü ''Youth Can Participate'' projesi kapsamında Alman ve Türk gençler, Konyaaltı Belediyesi’nde bir araya geldi. Konyaaltı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Alman ve Türk gençler, Türkiye’nin en genç meclis üyesi Ali Meriç Kiraz ile gençlerin siyasetteki yerini konuştu.

Geleneksel Yeşil Çevre Derneği’nin Türk-Alman Gençlik Köprüsü “Youth Can Participate” projesi kapsamında Alman ve Türk gençler, Konyaaltı Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Etkinliğe katılan Türk ve Alman öğrenciler, Türkiye’nin en genç meclis üyesi Ali Meriç Kiraz’a merak ettikleri soruları yönelttiler. 

SİYASETTE GENÇLERİN YERİ 

Gençlerin siyasete katılımı, belediyenin işleyişi ve kendi siyasi kariyeri ile ilgili Türk ve Alman katılımcıların sorularını yanıtlayan Ali Meriç Kiraz, ardından Alman öğrencilerle  Almanya’daki siyasi düzen hakkında sohbet etti. İki ülke gençliği arasında kültürel anlayışı artırmayı, karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmeyi hedefleyen proje kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini ifaden eden Ali Meriç Kiraz, “Gençlerin siyasete katılımıyla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt verdim. Onlarla da Almanya’daki siyasi yaşam hakkında konuştuk. Konyaaltı Belediyesi Meclis Salonu’nda adeta bir meclis toplantısı havasında geçen toplantımız oldukça güzel geçti. Tüm gençlerimizi tebrik eder, onlara başarılar dilerim” dedi. 

YOUTH CAN PARTICIPATE PROJESİ

Alman-Türk Gençlik Köprüsü “Youth Can Participate” projesi, gençlerin siyasete katılımını artırmayı ve iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin temel hedefleri arasında, genç bireylerin siyasete katılımının önündeki engelleri incelemek, onları politikacılar ve karar alıcılarla bir araya getirerek sorular sormalarını teşvik etmek ve politik süreçlere daha yakın olmalarını sağlamak yer alıyor. Aynı zamanda, hem Alman hem de Türk gençlerinin siyaset ve politika hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları projenin ana odak noktalarından biridir. Gençlerin siyasete katılımını artırmayı ve iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan projenin İlk ayağı 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Hamburg'ta gerçekleştirildi. İkinci ayağı Antalya'da yapılan proje kapsamında her iki ülkeden katılımcılar, siyaset ve topluma dair çeşitli konularda bilgi edinme ve bu bilgileri pratikle birleştirme fırsatı yakaladı. Projeyle gençlerin siyasete olan ilgisini artırmak ve kültürlerarası anlayışın güçlendirmesi hedefleniyor. 

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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