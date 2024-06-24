Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu kulakların pasını sildi

Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu'nun Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde vermiş olduğu konser büyük beğeni topladı. Şef Hazma Sarıgül yönetiminde sahne alan koro, seslendirdiği eserlerle izlemeye gelen misafirlere muhteşem konser deneyimi yaşattı.

"Beraber ve Solo Türküler/Şarkılar Konseri'ne Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli; Başkan Yardımcıları; Tayfun Canlı, İsmail Baha Torun, Serdar Karakaş ile Türk Sanat Müziğine gönül vermiş misafirler katılım sağladı.

Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu seyirciden tam not aldı

Şef Hamza Sarıgül'ün yönettiği "Beraber ve Solo Türküler/Şarkılar Konseri'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, konserde şarkı söyleyen Belediye personelleri ve gönüllülerin oluşturduğu koroyu izlemeye gelenler hep bir ağızdan türkülere, şarkılara eşlik etti. Sanatçı Onur Yaman'ın da bulunduğu konsere gelenler büyük coşkuyla Yaman'ın bağlama eşliğinde söylemiş olduğu türküleri dinleme fırsatı buldu.

Koronun Şefi Hamza Sarıgül: Belediye Başkanımız Hakan Şehirli’ye teşekkür ederiz

Koronun Şefliğini yapan Altıeylül Belediye personeli Hamza Sarıgül, "Amatör kişilerden oluşan koromuz hem belediyemiz personellerinden hem de Türk Sanat müziğine gönül vermiş kişilerden oluşuyor. Hep bir ağızdan koordineli bir şeklide şarkı söylemek zor olsa da uzun soluklu ve meşakkatli çalışmalarımız meyvesini verdiğinde hepimiz mutlu oluyoruz. Her birimiz ayrı işlerde görev yapmış olduğumuzdan dolayı zamanımızı ayarlayıp hafta içi ve hafta sonu buluşup konsere hazırlanıyoruz. Başta bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hakan Şehirli’ye, bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize ve bizleri izlemeye gelen misafirlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli: “Emeğinize, sesinize ve yüreğinize sağlık!”

Başkan Hakan Şehirli, "Öncelikle bizlere böyle güzel bir geceyi yaşatmış olduğunuz için teşekkür ederim. Emeğinize, sesinize sağlık. Geçtiğimiz ay Hasan Can Kültür Merkezi'nde vermiş olduğunuz konserin ardından bugün de Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmiş olduğunuz konsere gelen misafirler büyük beğeni ve sizleri ayakta alkışlayarak izledi. Tekrardan sizlere teşekkür ediyor. Bu gibi etkinliklerimizin aralıksız devam edeceğini ifade etmek isterim"dedi.