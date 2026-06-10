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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, gençlerle buluştu; gençler sordu o yanıtladı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, gençlerle buluştu; gençler sordu o yanıtladı
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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Konakpınar Gençlik Merkezi’nde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de meslek hayatına dair önemli tavsiyeler alma fırsatı buldu. Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında öğrenciler Konakpınar Gençlik Merkezi’nde ağırlandı. Gün boyunca çeşitli etkinliklere katılan gençler, düzenlenen mangal programında Başkan Hakan Şehirli ve davetlilerle bir araya geldi. Birlikte yenilen yemeğin ardından öğrenciler için söyleşi programı gerçekleştirildi.

BAŞKAN ŞEHİRLİ “BEN DE AYNI SIRALARDAN GEÇTİM”

Söyleşide öğrencilerle hayat hikâyesini paylaşan Başkan Hakan Şehirli, kendisinin de aynı okulun mezunu olduğunu belirterek gençlere eğitim ve çalışma hayatına ilişkin tecrübelerini anlattı. Eski adıyla Balıkesir Sanat Okulu’ndan mezun olduğunu ifade eden Şehirli, okul yıllarında edindiği bilgi ve birikimin iş hayatında kendisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Torna tesviye bölümünden mezun olduğunu dile getiren Başkan Şehirli, meslek liselerinin ülkenin üretim gücüne büyük katkı sunduğunu vurgulayarak gençlere meslek sahibi olmanın önemini anlattı. Uzun yıllar çalışma hayatında edindiği deneyimleri paylaşan Şehirli, gençlere hedeflerinden vazgeçmemeleri ve kendilerini sürekli geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

AYTEKİN DURMAZ DA ANILARINI PAYLAŞTI

Programa Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da katıldı. Aynı okulun mezunlarından olan Durmaz, öğrencilerle okul yıllarına dair anılarını paylaştı. Babasının okul müdürlüğü yaptığını anlatan Durmaz, eğitim hayatının ardından futbol hakemliğine uzanan kariyer yolculuğunu gençlere aktararak önemli tavsiyelerde bulundu. Başarıya ulaşmanın disiplinli çalışmaktan geçtiğini ifade eden Durmaz, gençlerin eğitim hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

GENÇLER MERAK ETTİKLERİNİ SORDU

Söyleşinin son bölümünde öğrenciler, Başkan Hakan Şehirli ve Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz’a merak ettikleri konular hakkında sorular yöneltti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda eğitim, meslek seçimi, kariyer planlaması ve iş hayatına ilişkin birçok konu ele alındı. Samimi sohbetlerin yaşandığı buluşma, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. Konakpınar Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin deneyimli isimlerle bir araya gelerek hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayan önemli bir organizasyon oldu.

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Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı Hakan Şehirli balıkesir
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