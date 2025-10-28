Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı anlamlı mesajında, Cumhuriyet’in Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu vurguladı. Başkan Şehirli, "Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, eşitliğimizin ve geleceğimizin adıdır," ifadelerini kullandı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli yayımladığı mesajında “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, yokluk ve esaret içinde direnen bir milletin, küllerinden doğarak kurduğu Cumhuriyet’imizin 102. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 29 Ekim 1923, sadece bir tarihten ibaret değildir. O gün, milletimizin iradesinin, bağımsızlık aşkının ve çağdaş uygarlık yolundaki kararlılığının ilanıdır. Cumhuriyet, karanlıktan aydınlığa çıkan bir milletin yazdığı destanın adıdır. Cumhuriyet; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her bireyin eşit haklara sahip olduğu, adaletin egemen olduğu ve halkın kendi kaderini tayin ettiği bir sistemdir. Bu değerleri korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin tarihsel ve vicdani sorumluluğudur. Cumhuriyet; sadece geçmişin bir kazanımı değil, aynı zamanda geleceğe taşınacak bir emanettir."

"Bugün, geçmişe saygı duyarak geleceğe yürüdüğümüz gündür"

“Altıeylül’de yaşayan her bir vatandaşımızla birlikte Cumhuriyet değerlerine bağlı kalmaya, Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği bu rejimi daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Gelecek kuşakların özgür, demokratik ve çağdaş bir ülkede yaşaması için çalışmak, bizim en asli görevimizdir. Bugün, geçmişe olan borcumuzu ödemek ve geleceğe olan sözümüzü tutmak için bir kez daha kenetlenme günüdür. “Cumhuriyetimizin 102. yılında bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz: Atamızın izinde, cumhuriyetin bekçileriyiz! Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum." dedi