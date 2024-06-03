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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'den ikramiye müjdesi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'den ikramiye müjdesi
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Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Hasan Can Kültür Merkezi’nde personelle bir araya geldi. Altıeylül Belediyesi’nde ilkleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Şehirli, “Belediyemizde görevli olan memur çalışanlarımıza Altıeylül Belediyesi olarak tarihinde ilk 4 bin TL bayram ikramiyesi vereceğiz.'' dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli Altıeylül Belediyesi’nde çalışan personelle Hasan Can Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, “Altıeylül için mücadele eden, Altıeylül için çalışan, Altıeylül için gece gündüz demeden görevinin başında olan siz değerli çalışanlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum” dedi.

Başkan Şehirli: “Altıeylül için hep birlikte çalışacağız’

Başkan Şehirli, “Bizleri seçen, bizleri belediye başkanı olarak göreve getiren Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarımız için koordineli, planlı ve ekip olarak çalışmalarımızı birim birim gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Nasıl çalışanlarımız bizim için önemli ise; bizleri seçip göreve getiren vatandaşlarımızda bizim için önemlidir. Altıeylül için hep birlikte çalışarak Türkiye’de örnek belediyeciliğin öncüsü olmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Altıeylül’de görev yapan Memurlara 4 bin TL bayram ikramiyesi

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Altıeylül Belediyesi’nde görev yapan memurlara ikramiye verileceğini ifade etti. Başkan Şehirli; “Belediyemizde görevli olan memur çalışanlarımıza Altıeylül Belediyesi olarak tarihinde ilk bayram ikramiyesi vereceğiz. Çalışanlarımıza 4 bin TL ödeme yapılacak. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘Belediyemiz iştirakleri ALTAŞ’da görev yapan personele müjde’

Altıeylül Belediyesi Altaş personelleri için banka promosyonu anlaşmasında kişi başı 32 bin 100 TL olarak belirlendi. Çalışanlara promosyon ödemesinin 15-16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Belediye Başkanı Hakan Şehirli, “Göreve geldiğimiz günden buyana soru işareti olarak kalan promosyon sorununu çözüme kavuşturduk. Belediyemiz iştiraklerinden olan ALTAŞ A.Ş. bünyesinde görevli personellerimize yapmış olduğumuz anlaşmalar neticesinde 32 bin 100 TL promosyon ödemesi gerçekleştireceğiz.  Gece gündüz demeden daha güzel bir Altıeylül için alın teri döken çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi hakan şehirli
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