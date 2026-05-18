Altıeylül Belediye Başkanı Şehirli: 'Cumhuriyetimizi gençliğimizle daha güçlü yarınlara taşıyacağız'

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs ruhunun Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Başkan Hakan Şehirli mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin yalnızca bir direniş hareketi değil, aynı zamanda millet iradesinin yeniden ayağa kalkışının sembolü olduğunu ifade etti. Başkan Şehirli “19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en büyük adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesi, kısa sürede Anadolu’nun dört bir yanına yayılmış ve milletimizin inancı, cesareti ve kararlılığıyla Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kutlu bir mücadeleye dönüşmüştür.

Aziz milletimiz, tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. 19 Mayıs ruhu da tam olarak bu inancın, birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesidir. Bugün bizlere düşen görev ise, ecdadımızın büyük fedakârlıklarla emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu daha güçlü yarınlara taşımaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü gençlerimiz; ülkemizin umudu, yarınlarımızın mimarı ve Cumhuriyetimizin en güçlü teminatıdır. Bilimde, sanatta, sporda ve teknolojide ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” diye konuştu.