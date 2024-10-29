Altıeylül Belediye Başkanı Şehirli: ''Türk milletinin iradesine kimse pranga vuramaz''

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhuriyet’in geleceğin en büyük güvencesi olduğunu dile getiren Şehirli; “Cumhuriyet’in yol göstericiliğinde hiçbir ayrım gözetmeden şehrimize ve insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in 101. Yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, mesajında Cumhuriyet’in, geleceğin en büyük güvencesi olduğuna dikkat çekerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE KİMSE PRANGA VURAMAZ”

“Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.

Türk milleti, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir.

Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur.” dedi.

“CUMHURİYET, MİLLETİMİZİN MUHTEŞEM MÜCADELESİDİR”

Başkan Hakan Şehirli Cumhuriyetin ilanının kutlu bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Cumhuriyet; bağımsızlık ülkümüzün en muhteşem zaferi olan Kurtuluş Savaşımızın neticesidir. Cumhuriyet; ‘Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür’ nesillerin yetişmesinin tek teminatıdır. Milletimizin muhteşem mücadelesinin ve kudretinin adı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun.

29 Ekim 1923’te millet olarak son sözümüzü söylediğimiz, ‘Anadolu bizim tek vatanımız, sonsuza değin buradayız.’ dediğimiz gündür. Türk milletinin bir ferdi olduğumuz bilinciyle tarihi sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız.

“CUMHURİYET, ATATÜRK’ÜN BİZLERE BIRAKTIĞI GELECEĞİMİZİN EN ÖNEMLİ TEMİNATIDIR.”

Cumhuriyet, destansı bir bağımsızlık zaferi kazanan milletimizin bize en büyük emanetidir.

Vatanımız için bir dönüm noktasını ifade eden bu güzel bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmakta, daha da ileriye taşınmaktadır.

Bu büyük ve anlamlı günde Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan sevgisi ile gözlerini kırpmadan canlarını feda eden silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”