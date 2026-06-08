Altıeylül Belediyesi araç ve ekipman parkını güçlendirdi

Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla araç ve ekipman parkını yeni alımlarla güçlendirdi. Asuva’da düzenlenen ekipman teslim törenine Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de katıldı.

Yeşil alanlarda etkin müdahale

Belediye envanterine kazandırılan yeni ekipmanlar arasında 10 adet çim biçme makinesi, 2 adet çim biçme traktörü, 1 adet uzaktan kumandalı paletli ot biçme makinesi, 5 adet misinalı ot biçme makinesi, 2 adet teleskopik budama makinesi, 2 adet küçük kesim motoru, 2 adet büyük kesim motoru ve 1 adet traktör arkası sap ve ot parçalama makinesi yer aldı. Yeni ekipmanlarla birlikte Altıeylül Belediyesi ekipleri, park, bahçe, refüj ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirecek. Özellikle ulaşılması zor alanlarda kullanılacak uzaktan kumandalı paletli ot biçme makinesi ile çalışma güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Başkan Şehirli “Altıeylül’e en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz”

Ekipman teslim töreninde açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına belediyenin teknik kapasitesini sürekli geliştirdiklerini belirtti. Başkan Şehirli “Altıeylül’ümüzün her mahallesine daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek için araç ve ekipman parkımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak belediyemizin hizmet kapasitesini artırmayı hedefledik. Bugün envanterimize kazandırdığımız yeni ekipmanlar sayesinde yeşil alan bakımı, ot biçme ve budama çalışmalarımızı daha kısa sürede ve daha yüksek verimlilikle gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve daha temiz, daha düzenli bir Altıeylül oluşturmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek.” diye konuştu. Altıeylül Belediyesi ekipleri, yeni ekipmanlarla ilçe genelindeki hizmetlerde aktif olarak vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verecek.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ