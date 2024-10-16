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Altıeylül Belediyesi Başkanı Başkan Şehirli’den dev istihdam hamlesi

Altıeylül Belediyesi Başkanı Başkan Şehirli’den dev istihdam hamlesi
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Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Şehirli, ilçede yaşayan komşularının iş bulma süreçlerine destek olmak amacıyla bu önemli projeyi başlattıklarını vurguladı. Şehirli, ayrıca, erişim sorunu yaşayan vatandaşlar için belediye binasında bir kariyer masası oluşturduklarını belirterek birebir destek sunacaklarını ifade etti.

Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Köprü Görevini Üstlendik!

Altıeylül Belediyesi, bu yeni uygulama ile iş arayanların istihdam süreçlerini kolaylaştırmayı ve yerel firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarla buluşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Altıeylül Belediyesi, tüm komşularını kariyer masasından faydalanmaya davet ediyor. Bu girişimle, iş arayanların ve yerel işletmelerin daha verimli bir şekilde bir araya gelmesi hedefleniyor.

Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

En Doğru İse En Doğru Aday

Başkan Şehirli; Altıeylül Kariyer ile iş arama ve işe alım süreçlerinin daha etkin ve daha verimli hale geldiğini belirtti. Yerel iş ilanlarını hedef kitleye ulaştırarak, en uygun adayların en doğru pozisyonlara yerleşmesini sağlıyoruz.

Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

İş gücümüzün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için bu platformu sizlere sunduk.

Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Şehrin İstihdamını Güçlendireceğiz

Başarılı bir geleceği inşa etmek, güçlü bir iş gücü ile mümkündür. Altıeylül Kariyer ile birlikte, şehrimizdeki iş gücünü daha ileriye taşımak ve işverenlerimiz ile iş arayanlarımız için yeni fırsatlar yaratmak için çalışacağız. Sizlerin de bu sürece katılımınız ve desteğinizle, şehrimizde istihdamı ve ekonomik gelişmeyi birlikte güçlendireceğiz.

 Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Bir Kişinin Dahi Evine Ekmek Götürmesi Bizim İçin Mutluluk

Geçtiğimiz aylarda geniş katılımlı lansmanla kamuoyuna duyurulan Altıeylül Kariyer, bir kişinin dahi evine ekmek götürmesi için sizlerin bu platforma destek olması ve iş ilanlarınızı buradan gerçekleştirmeniz hem bizim hem de Altıeylül’ümüz için çok önemli.

Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Hep birlikte daha parlak ve umut dolu bir geleceğe adım atacağımız için büyük bir heyecan içindeyim; sistemi güçlendirerek devam edeceğiz.

 Altıeylül Belediyesi, iş arayan vatandaşlar için yeni bir kariyer portalı olan "Altıeylül Kariyer"i hayata geçirdi. Bu platform, Altıeylül ve çevresindeki firmalarda istihdam fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı hakan şehirli
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