Altıeylül Belediyesi sivrisinek ve haşerelere karşı harekete geçti

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 81 merkez 13 kırsal mahalle olmak üzere tüm Altıeylül'de karasinek, sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele başlattı.

Altıeylüllü vatandaşların temiz, sağlıklı bir ortamda vakit geçirmeleri için 7/24 saat esasına göre çalışmalarını gerçekleştiren Altıeylül Belediyesi'ne bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Şubat ayından buyana devam eden mücadele ile henüz larva dönemindeyken tüm karasinek, sivrisinek ve haşerelerin üremesinin önüne geçildi. Özellikle durgun sular ve hayvan atıklarının bırakıldığı kırsal bölgelerde yoğunlaşan karasinek, sinek ve haşereler ile mücadelede tam teçizatlı personellerle ilaçlamalar gerçekleştiriliyor. Ekipler özellikle yerleşim alanları, çöp konteynerleri ve çevresi, su birikintileri, ana kanalizasyon hatları ile gübreliklerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

444 06 09 Çözüm Hattı vatandaşların taleplerini dinliyor

Altıeylül'de yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getiren belediye; 444 06 09 Çözüm Hattı birimine gelen talepleri değerlendirip en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz; bu kapsamda sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları; rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ilaçlanarak sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği gibi haşerelere karşı mücadele ediyor.