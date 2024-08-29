Altıeylül Belediyesi'nden Coşku Dolu 8 Günlük Dur Durak Bilmeyen Kurtuluş Festivali

Bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Kurtuluş Festivali tasarruf tedbirlerine rağmen, yerel dinamikler ile dolu dolu içerikler ile 8 gün boyunca Altıeylül’de gerçekleştirilecek.

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 3’ncüsü gerçekleştirilecek olan Kurtuluş Festivali önceki yıllara oranla bu yıl daha zengin içerik ve daha coşkulu olarak kutlanacak.

30 Ağustos’ta başlayacak olan festival 6 Eylül Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri ile son bulacak.

Cumhuriyet Coşkusunu Doruklara Taşıyan Festival Başlıyor!

Altıeylül Belediyesi, 30 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği 3. Kurtuluş Festivali ile Balıkesir’de Cumhuriyet coşkusunu bir bayram havasında yaşatmaya hazırlanıyor. Bu yılki festival, Altıeylül’ün kurtuluşunun yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutlamak amacıyla planlanırken; etkinlikler her gün ayrı bir dizi program ile tüm Balıkesirliler’Ie bir araya getirecek.

Altıeylülle, Kuvay-i Milliye Ruhu Yeniden Canlanıyor!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başlayan festival, Kuvay-i Milliye ruhunu yeniden canlandıracak. Altıeylül'ün kahramanlıkla dolu geçmişini ve bağımsızlık mücadelesini onurlandıracak bu özel etkinlikler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve Cumhuriyet’in kazanımlarını hatırlatarak geleceğe güçlü bir şekilde yürüme iradesini pekiştirecek.

Müzik ve Dans Şehrin Her Köşesinde Yankılanacak!

Festival, 30 Ağustos Cuma günü saat 20:00’de, Karesi Belediyesi Spor Toto Tesisleri’nde Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu’nun ve Kuvay-i Milliye Meydanı’nda Altıeylül Kent Orkestrası’nın konserleri ile başlayacak. Şehir, aynı gün Ezgi Abacı ve BBB Orkestra Şube Müdürlüğü’nün performanslarıyla müzik dolu bir akşam yaşayacak. Fener alayı, şehrin simgeleri arasında renkli bir yürüyüş sunacak ve bando konseriyle coşku doruğa ulaşacak.

Unutulmaz Anlar, Unutulmaz Gösteriler!

31 Ağustos Cumartesi günü, halk dansları toplulukları ve dans grupları, Kuvay-i Milliye Meydanı’nda etkileyici gösteriler sunacak. Akşam, Selin Cömert ve BBB Orkestra Şube Müdürlüğü’nün konseriyle müzikseverler unutulmaz anlar yaşayacak. Festivalin ilerleyen günlerinde, tiyatro oyunları, mehteran gösterileri, müzikal performanslar ve halk dansları gösterileri, Balıkesir halkını sanata doyuracak.

Mehteran Takımı ve Tiyatro Performanslarıyla Bir Tarih Yolculuğu!

1 Eylül Pazar günü, Balıkesir Mehteran Takımı’nın gösterisi ve Onur Yaman’ın konseri ile başlayacak etkinlikler, Zafer Tiyatrosu’nun özel performansı ile devam edecek. Aynı akşam Batı Sahne Dans Topluluğu’nun gösterisi ve Uygur Sanat’ın "Hey Gidi Günler" müzikali, izleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Kültürel Zenginlikler ve Ritmin Büyüsü!

2 Eylül Pazartesi günü, Muğla Fethiye Belediyesi Kent Orkestrası ve KEHRİBAR konseriyle müzik dolu bir gece yaşanacak. Ayrıca, Manisa Soma Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Zafer Tiyatrosu’nun gösterileriyle kültürel zenginlikler ön plana çıkacak.

Türkiye'nin En İyi Dans Toplulukları Altıeylül'de!

3 Eylül Salı günü, Edirne ve İzmir Çeşme Belediyeleri’nin Halk Dansları Toplulukları sahne alacak ve Dicle Çakır & Yusuf Dede konserleriyle coşku devam edecek. Aynı gece Yusuf Dede’nin solo performansı da izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Ritim Atölyesi ile Duygusal Anlar Bir Arada!

4 Eylül Çarşamba günü, Balıkesir Ritim Atölyesi ve Junior Kent Orkestrası’nın konseriyle ritim dolu bir gece yaşanacak. Manisa Akhisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ve Ahmet Selçuk İlkan’ın duygusal konseriyle, festivalin anlam ve coşkusu daha da derinleşecek.

En Coşkulu Kapanış Sunay Akın’dan!

5 Eylül Perşembe günü ise Osman Çiçek, Gülşah & Baha ve Göksel Doğançay’ın sahne alacağı muhteşem konserlerle Kuvay-i Milliye Meydanı, müzikseverler için unutulmaz bir akşam sunacak.

Anadolu Ateşi ile Görkemli Final!

Festivalin kapanış günü olan 6 Eylül Cuma günü, Anadolu Ateşi’nin görkemli dans gösterisiyle başlayacak. Mösyo Konseri ve Pamukçu Bengi Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileriyle devam edecek etkinlikler, Sunay Akın’ın şiir dinletisi ve Ali Altay’ın konseriyle sona erecek. Bu muhteşem kapanış, Altıeylül’ün kurtuluş coşkusunu en güzel şekilde yansıtacak.

Altıeylül Zaferi ve Cumhuriyet Ruhu Her Anlamda Yaşatılıyor!

Bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan Kurtuluş Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli; bu yılki festival ayrıca önem verdiklerini belirterek şunları söyledi; “Bu yılki festivalde, Altıeylül’ün 1922’de kazandığı zaferin ve o zamandan beri süregelen Cumhuriyet değerlerinin ışığında, tarihimize ve özgürlüğümüze olan bağlılığımız bir kez daha perçinlenecek. Atalarımızın kanıyla, canıyla kazandığı bu topraklarda, onların mirasına sahip çıkarak Cumhuriyet’imizin ve Altıeylül’ün zaferini kutlayacağız. Tüm Balıkesir halkı ve ziyaretçiler, bu anlamlı günlerde bir araya gelerek Altıeylül’ün başta kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, tarihimize ve Cumhuriyetimize olan bağlılığını coşkuyla ifade etmeye imkan tanıyacak.”

Şehirli; “Hep birlikte Altıeylül’ün, Balıkesir’in ve kültürümüzün güzelliklerini kutlayalım,”

Başkan Şehirli, “Uzunca bir süredir bu festival için titizlikle hazırlık yapıyoruz. Hem yerel hem de bölgesel dinamiklerimizi harekete geçirerek, kültürden sanata kadar birçok alanda zengin bir program oluşturduk. Amacımız, sadece Altıeylül’ü değil, Balıkesir’i de bu coşkunun içine dahil etmek. Birçok belediyemizin katılımıyla, Balıkesir’in kültürel dokusunu daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Başkan Şehirli, devamında şunları söyledi: “Bu etkinlik, Altıeylül ve çevresindeki tüm halkımız için büyük bir anlam taşıyor. Festivalin her anında kültürel çeşitliliğimizi, sanatımızı ve toplumsal dayanışmamızı öne çıkaracak, keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı umuyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve şimdi sadece sizlerin bu güzelliği paylaşmanızı bekliyoruz. Hepinizi festivalimize bekliyoruz. Gelin, birlikte eğlenelim, birlikte coşalım ve bu güzel anları hep birlikte yaşayalım.”

Başkan Şehirli, Balıkesirli komşularını festivalin coşkusuna katılmaya ve etkinliklerin tadını çıkarmaya davet ederek, “Hep birlikte Altıeylül’ün, Balıkesir’in ve kültürümüzün güzelliklerini kutlayalım,” şeklinde konuştu.