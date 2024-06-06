Altıeylül Belediyesi'nden kurban kesim hizmeti

Altıeylül Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Küçükbaş kurban kesim hizmeti uzman kasaplar tarafından sağlıklı koşullarda Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilecek.

Altıeylül Belediyesi bu Kurban Bayramı’nda da kurban kesim hizmetiyle Altıeylül sakinlerinin hizmetinde olacak. Küçükbaş kurban kesim yeri Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilecek. 16 Haziran Pazar (Kurban Bayramı’nın 1. günü) yapılacak olan kesimlerden kurban ücreti olarak 400 TL alınacak. Kesim ücretleri Hayvan Pazarı’nda bulunan tahsilat noktalarına yatırılacak.

Altıeylül Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde görevlerinin başında olacak

Altıeylül’e bağlı kırsal mahallelerde kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için de Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurban çukurları açılarak kesim sonrası oluşabilecek kötü görüntü ve kokunun önüne geçilecek.

Kurban Bayramı’nda ekipler 7/24 sahada olacak

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurban kesim öncesi ve sonrasında geçen süreçte tüm önlemler ve dezenfekte çalışmaları aynı şekilde titizlikle yürütülecek. Altıeylül Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Kurban Bayramı ve kurban kesim işlemleri süresince oluşabilecek çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçebilmek için 7/24 sahada olacak.