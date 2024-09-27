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Altıeylül Belediyesi’nden müjde: Mikrofinans Şubesi İle Ekonomik Destek…

Altıeylül Belediyesi’nden müjde: Mikrofinans Şubesi İle Ekonomik Destek…
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Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…

Mikrogirişimciler, Altıeylül Belediyesi Mikrofinans Şubesi aracılığıyla Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarında (N11, GittiGidiyor, Trendyol, Hepsiburada) ürünlerini pazarlama fırsatı buluyor. Ürünlerin kataloglanması ve kullanıcıya ulaşımı gibi süreçler, şube tarafından yönetilerek girişimcilerin iş yükü hafifletiliyor. Bu sayede, üretici ile tüketici arasındaki mesafe kısaltılarak gelir artırma potansiyeli yükseltiliyor.

 Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…

GÜVENCELERLE DESTEKLENİYOR

Mikrokredi alan girişimciler; Mini Sigorta (ferdi kaza sigortası) ve Mini Konut Sigortası gibi düşük primli sigorta seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bu sigortalar, kaza, doğal afetler gibi durumlara karşı girişimcilerin işlerini güvence altına alarak sürdürebilmelerine yardımcı oluyor.

 Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…

TASARRUF BİLİNCİNİ ARTIRMA AMAÇLI FIRSATLAR

Altıeylül Belediyesi, Kara Gün Kumbara Fonu Hesabı ile tasarruf bilincini artırmayı hedefliyor. Haftada en az 1 TL tasarruf etmeye teşvik edilen aileler, acil durumlar için birikim oluşturma fırsatına sahip oluyor. Birikimler, ihtiyaç duyulduğunda kesintisiz geri alınabiliyor.

 Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…

KADIN İSTİHDAMINA ÖZEL VURGU

Kadınların işgücü içindeki rolü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'de kadın istihdamını artırmak kritik bir önem taşıyor. Altıeylül Belediyesi, 2015'ten beri Altıeylül Gelişim Merkezi aracılığıyla düzenlediği meslek edindirme kursları ile 5.700 kadına sertifika kazandırdı. Bu kurslar, kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyor.

 Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…

SOSYAL DESTEK PROJELERİYLE TOPLUMSAL KALKINMA

Mikrokredi projesi, bireysel girişimciliğin yanı sıra toplumsal kalkınmayı da hedefliyor. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde geliştirilen sosyal yardımlaşma projeleri, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çeşitli hizmetleri kapsamaktadır.

 Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME SÜRECİ

Mikrokredi almak isteyen kadınlar, 5 kişilik gruplar oluşturarak başvuruda bulunabiliyor. Bu gruplara verilen 3 günlük eğitimlerin ardından uygun bulunan girişimcilere başlangıç sermayesi niteliğinde krediler sağlanıyor. Böylece, girişimcilerin iş yapma becerileri artırılarak ekonomik kalkınma sürecine katkı sağlanıyor.

 Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…

BAŞKAN HAKAN ŞEHİRLİ: “TOPLUMSAL KALKINMAYA GÜÇLÜ BİR KATKI SUNUYORUZ”

“Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin Halkımıza Yeni Fırsatlar Sunuyoruz” diyen Başkan Hakan Şehirli, Mikrofinans Şubesi ile amaçlarını şöyle açıkladı:

“Altıeylül Belediyesi'nin bu projeleri, sadece komşularımızın ekonomik durumunu iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Bu kapsamlı çabalar, ilçemizdeki vatandaşlarımızın daha güçlü bir ekonomik geleceğe adım atmalarını sağlamak amacıyla sürdürülüyor.”

 Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…

2024 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE DEVAM EDEN DESTEKLER

     Altıeylül Belediyesi, 2024 Ocak ayından bu yana birçok önemli destek programı hayata geçirdi:

  • Halk Kart Uygulaması: 25 markette geçerli olan bu hizmet, ihtiyaç sahiplerine gıda alımında kolaylık sağlıyor.
  • Maddi Destek: 65 yaş üstü geliri olmayan vatandaşlara 12 ay, diğer vatandaşlara ise 6 ay süreyle maddi destek veriliyor.
  • Kömür Yardımı: 439 aileye toplam 219,5 ton kömür yardımı yapıldı.
  • Gıda Yardımları: Ramazan ayında 30 gün boyunca 306 aileye her gün 15.716 öğün yemek verildi.
  • Giyim Desteği: 1.489 aileye giyim mağazasından destek sağlandı.
  • Aciliyet Desteği: Hastalık veya doğal afetten etkilenenlere nakit desteği sunuluyor.
  • Konaklama Desteği: Altıeylül sınırları içindeki konaklama imkanı olmayan komşulara destek sağlanıyor.

    Altıeylül Belediyesi, ekonomik kalkınmayı desteklemek adına hayata geçirdiği Mikrofinans Şubesi ile büyük bir adım attı. Teminat ve kefalet gerektirmeyen mikrokredi seçenekleriyle, dar gelirli bireylerin kendi işlerini kurmasına olanak tanıyan bu hizmet, özellikle kadın girişimcilerin ekonomik hayata katılımını teşvik ediyor…
Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı hakan şehirli
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