  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Altıeylül Belediyesi’nden tam gaz hizmete devam

Altıeylül Belediyesi’nden tam gaz hizmete devam

Altıeylül Belediyesi’nden tam gaz hizmete devam
Güncelleme:

Altıeylül’de altyapı ve temizlik seferberliği: Parke taşı döşeme ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı altyapı ve temizlik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları, Plevne, Bereketli, Köseler ve Ovaköy Mahalleleri’nde süratle ilerliyor.

Altıeylül’de altyapı ve temizlik seferberliği: Parke taşı döşeme ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Bu projeler kapsamında toplamda 47 bin m² parke taşı döşenerek, mahallelerin yıpranmış yollarının yenilenmesi ve estetik açıdan iyileştirilmesi hedefleniyor. Kırsal bölgelerde yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, bozuk yolların tamamen onarılmasını ve bölge sakinlerinin daha konforlu bir yaşam alanına kavuşmasını amaçlıyor.

Altıeylül’de altyapı ve temizlik seferberliği: Parke taşı döşeme ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

ALTIEYLÜL’DE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ!

Temizlik İşleri Müdürlüğü de, ilçe genelindeki temizlik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Çöp konteynırlarının düzenli olarak boşaltılması, yıkanması ve ilaçlanması işlemleri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması adına titizlikle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamlı temizlik çalışmaları, Altıeylül Belediyesi’nin çevre sağlığı ve hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Altıeylül’de altyapı ve temizlik seferberliği: Parke taşı döşeme ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

ALTIEYLÜL’DE HİJYEN VE SAĞLIK!

Sağlık İşleri Birimi, temizlik hizmetlerinin bir parçası olarak mahallelerde sağlık ve hijyen standartlarını artırmak amacıyla çeşitli önlemler alıyor. Temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına yönelik uygulamalar, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Altıeylül’de altyapı ve temizlik seferberliği: Parke taşı döşeme ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi, bu kapsamlı altyapı ve temizlik projeleriyle ilçe sakinlerine daha kaliteli yaşam koşulları sunmayı ve yaşam alanlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Altıeylül’de altyapı ve temizlik seferberliği: Parke taşı döşeme ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

BAŞKAN ŞEHİRLİ: BAHANE YOK, ÇÖZÜM VAR!

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli yaptığı açıklamada, göreve geldiğimiz günden bu yana hizmet ve insan odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altıeylül’ü daha iyi noktalara taşıma gayretimiz çalışmalarımıza yansıyor. Ekimizle birlikte 7/24 hizmet odaklı yerel yönetim anlayışımız devam edecek. dedi.

Altıeylül’de altyapı ve temizlik seferberliği: Parke taşı döşeme ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı hakan şehirli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin beyaz et devi 3'üncü kez suçüstü yakalandı Türkiye'nin beyaz et devi 3'üncü kez suçüstü yakalandı Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu Hande Erçel Mikonos'ta Şeyma Subaşı'ya rakip oldu Atatürk'ün yıllardır gizli kalmış mektubu ortaya çıktı Atatürk'ün yıllardır gizli kalmış mektubu ortaya çıktı İstanbul'dan kaçış belgelendi: İşte İstanbul'u terk eden kişi sayısı İstanbul'dan kaçış belgelendi: İşte İstanbul'u terk eden kişi sayısı Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı Bir ülkede kiralık ''scooter''lar yasaklandı.. Dertleri bizimkiyle aynı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Dolar/TL için kritik çağrı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan Dolar/TL için kritik çağrı Emeklilere ve eşlerine plajlarda şezlong ve şemsiye de ücretsiz oldu Emeklilere ve eşlerine plajlarda şezlong ve şemsiye de ücretsiz oldu İlk Evim Konut Kredisi için en düşük faizi alan banka belli oldu İlk Evim Konut Kredisi için en düşük faizi alan banka belli oldu
Geçiş garantili köprü ve otoyollar için ödenen garanti ücret dudak uçuklattı Geçiş garantili köprü ve otoyollar için ödenen garanti ücret dudak uçuklattı Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor ? Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor ? Ünlü şarkıcı Katy Perry'e klibi yüzünden soruşturma başlatıldı Ünlü şarkıcı Katy Perry'e klibi yüzünden soruşturma başlatıldı Furkan Bölükbaşı'nın +18 internet geçmişi olay oldu, açıklama geldi Furkan Bölükbaşı'nın +18 internet geçmişi olay oldu, açıklama geldi ''Sapık doktor''un cezası belli oldu ''Sapık doktor''un cezası belli oldu 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... Benzine yeniden zam geliyor Benzine yeniden zam geliyor Fatih Altaylı: ''TikTok'u kapatamazlar'' Fatih Altaylı: ''TikTok'u kapatamazlar'' İmam Hatip Müdürü: ''“Şort giyene de, başını örtmeyene de karışırız'' İmam Hatip Müdürü: ''“Şort giyene de, başını örtmeyene de karışırız'' Burası Amerika'daki Büyük Kanyon değil, Siirt... Burası Amerika'daki Büyük Kanyon değil, Siirt...