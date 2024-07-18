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  4. ''Altıeylül Kariyer'' Portalı Hizmete 26 Temmuz’da Açılıyor…

''Altıeylül Kariyer'' Portalı Hizmete 26 Temmuz’da Açılıyor…

''Altıeylül Kariyer'' Portalı Hizmete 26 Temmuz’da Açılıyor…
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Altıeylül Belediyesi, iş arayanlara ve işverenlere destek sunmak amacıyla "Altıeylül Kariyer" adlı yeni kariyer portalını faaliyete geçiriyor.

Bu yenilikçi platform, iş bulma süreçlerini kolaylaştırmayı ve işverenlere nitelikli eleman temini sağlamayı hedefliyor. İş arayanlar, 7/24 evlerinden veya mobil cihazlarından rahatlıkla özgeçmiş oluşturabilecek, güncelleyebilecek ve kendilerini ilgilendiren iş ilanlarına anında başvuruda bulunabilecekler.

Altıeylül Belediyesi, iş arayanlara ve işverenlere destek sunmak amacıyla "Altıeylül Kariyer" adlı yeni kariyer portalını faaliyete geçiriyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de yaşayan pek çok kişiyi bir araya getirecek olan 'Altıeylül Kariyer' platformumuz yakında hizmete sunulacak. Çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürerek, Altıeylül ilçesinde istihdam olanaklarını ve kariyer fırsatlarını artırmayı hedefliyoruz. İş arayan vatandaşlarımızın istihdam süreçlerine kolay erişim sağlamak ve işverenlerimizin ihtiyaç duydukları nitelikli personeli bulmalarına yardımcı olmak için bu kariyer portalını aktif hale getiriyoruz. Altıeylül Kariyer, kullanıcı dostu arayüzü ve güncel iş ilanlarıyla herkesin iş arama deneyimini destekleyecek" dedi.

Altıeylül Belediyesi, iş arayanlara ve işverenlere destek sunmak amacıyla "Altıeylül Kariyer" adlı yeni kariyer portalını faaliyete geçiriyor.

Altıeylül Belediyesi yetkilileri, Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Meclis Üyesi Burhanettin Ağabeyoğlu ve Hukuk İşleri Müdürü Nur Uzan öncülüğünde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek Altıeylül Kariyer hakkında bilgi verdi ve 25 Temmuz'da düzenlenecek lansman programına davet etti.

Altıeylül Belediyesi, iş arayanlara ve işverenlere destek sunmak amacıyla "Altıeylül Kariyer" adlı yeni kariyer portalını faaliyete geçiriyor.

İş arayanlar ve işverenler, 26 Temmuz'da faaliyete geçecek olan Altıeylül Kariyer platformunu altieylulkariyer.com web sitesi üzerinden ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilir ve kayıt olabilirler. Portal hakkında daha fazla bilgi almak için altieylulkariyer.com adresini ziyaret edebilir, sorularınızı [email protected] adresine iletebilir veya 0 266 241 00 10 numaralı telefon hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı hakan şehirli
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