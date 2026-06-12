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Altıeylül'de asalt mesaisi aralıksız sürüyor

Altıeylül'de asalt mesaisi aralıksız sürüyor
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Altıeylül Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli, konforlu yollarda ulaşım sağlamasını temin etmek amacıyla asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, sahada görev yapan ekiplerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Şehirli, ilçenin dört bir yanında ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

“Altıeylül’ün her mahallesine eşit hizmet götürüyoruz”

Sahadaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek “Altıeylül’ümüzün her mahallesine, her sokağına eşit ve adil hizmet ulaştırma anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bahçelievler Mahallemizde yürüttüğümüz asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek ekip arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak, ulaşım konforunu artıracak yatırımları büyük bir titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir şehir, sağlam bir altyapıyla mümkündür.” dedi.

Başkan Şehirli “Yol medeniyettir, yol kalkınmadır”

Ulaşım yatırımlarının belediyecilik hizmetleri içerisinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Başkan Şehirli, çalışmaların belirlenen program dahilinde ilçe genelinde devam edeceğini söyledi. Şehirli “Yol medeniyettir, yol kalkınmadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Altıeylül’ün geleceğini planlarken sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının gereksinimlerini de göz önünde bulunduruyoruz. Bu nedenle altyapı ve üstyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla ulaşım ağımızı daha güçlü hale getiriyoruz.” diye konuştu.

Başkan Şehirli ekip arkadaşlarına teşekkür etti

Sıcak hava koşullarına rağmen sahada görev yapan belediye personeline teşekkür eden Başkan Şehirli, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırabilmek için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Altıeylül için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizin her köşesinde hizmet üretmeyi sürdürecek, hemşehrilerimizin taleplerini karşılamak için sahada olmaya devam edeceğiz” dedi. Altıeylül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde asfaltlama, bakım ve yol iyileştirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı Hakan Şehirli balıkesir
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