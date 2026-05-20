Altıeylül'de gençlik şöleni; 75. Yıl Parkı’nda renkli görüntüler yaşandı

Altıeylül’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gün boyu düzenlenen etkinliklerle büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlandı. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren programlarda gençler unutulmaz bir bayram yaşadı.

Fener alayının ardından kutlamalar 75. Yıl Parkı’nda düzenlenen Gençlik Şöleni ile devam etti. Ritim Atölyesi’nin sahne performansı ve Altıeylül Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterileri vatandaşlardan büyük alkış aldı. Renkli anların yaşandığı programda alanı dolduran vatandaşlar müzik ve gösteriler eşliğinde bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Programın dikkat çeken anlarından biri ise Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli’nin eşi Hüveyla Şehirli ile birlikte Harmandalı oynaması oldu.

Büyük ilgi gören o anlar vatandaşlardan alkış aldı. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada “19 Mayıs, bağımsızlık mücadelemizin başlangıcı, gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın simgesidir. Bu anlamlı günü Altıeylül’de gençlerimizin enerjisiyle, sporla, sanatla ve birlik beraberlik içerisinde kutlamaktan büyük mutluluk duyduk. Gençlerimizin heyecanı ve vatandaşlarımızın yoğun katılımı bizlere büyük güç verdi.” diye konuştu.

Başkan Şehirli, gençlere yönelik projelerin devam edeceğini belirterek, “Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif yaşamlarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu coşkuyu birlikte yaşadığımız tüm komşularımıza teşekkür ediyorum” dedi. Gecenin sonunda vatandaşlar hep birlikte marşlar söyleyip halaylar çekerek 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Kutlamalar birlik ve beraberlik görüntüleriyle son buldu.