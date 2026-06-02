Altıeylül’de kırsal ulaşım ağı güçleniyor; çiftçiye destek sahada sürüyor

Altıeylül Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hem mahalle yollarında hem de tarımsal üretimin can damarı olan tarla yollarında önemli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 2026 yılının başından bu yana Altıeylül genelinde toplam 58 km yol çalışması tamamlandı. Ekipler, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştıran noktalarda bakım, onarım ve düzenleme faaliyetlerine ağırlık verirken, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Mahalle bağlantı yolları, arazi geçiş güzergâhları ve kullanım ömrünü tamamlamış yollar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Tarımsal üretime ulaşım desteği

Altıeylül Belediyesi, üreticilerin tarlalarına ve ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla tarla yollarında da çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı içerisinde ilçenin farklı kırsal mahallelerinde toplam 65 km tarla yolu açılarak çiftçilerin kullanımına kazandırıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde üreticilerin ekim, bakım ve hasat dönemlerinde yaşadığı ulaşım sorunlarının azaltılması hedeflenirken, tarımsal faaliyetlerin daha verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlanıyor.

Başkan Şehirli “Üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz”

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, kırsal mahallelerde devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede “Altıeylül’ün kalkınmasının yolu güçlü kırsal altyapıdan geçiyor. İlçemizin dört bir yanında yol yapım ve iyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle üreticilerimizin tarlalarına ulaşımını kolaylaştıracak tarla yollarına büyük önem veriyoruz. Yılın ilk aylarından bu yana hem mahalle yollarında hem de tarla yollarında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çiftçimizin emeğinin değer bulması, ürününü rahatlıkla pazara ulaştırabilmesi için sahada olmaya devam edeceğiz. Altıeylül Belediyesi olarak kırsal mahallelerimize yatırım yapmayı sürdürecek, üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.