  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Altıeylül’de kırsal ulaşım ağı güçleniyor; çiftçiye destek sahada sürüyor

Altıeylül’de kırsal ulaşım ağı güçleniyor; çiftçiye destek sahada sürüyor

Altıeylül’de kırsal ulaşım ağı güçleniyor; çiftçiye destek sahada sürüyor
Güncelleme:

Altıeylül Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hem mahalle yollarında hem de tarımsal üretimin can damarı olan tarla yollarında önemli düzenlemeler gerçekleştiriliyor. 2026 yılının başından bu yana Altıeylül genelinde toplam 58 km yol çalışması tamamlandı. Ekipler, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştıran noktalarda bakım, onarım ve düzenleme faaliyetlerine ağırlık verirken, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Mahalle bağlantı yolları, arazi geçiş güzergâhları ve kullanım ömrünü tamamlamış yollar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Tarımsal üretime ulaşım desteği

Altıeylül Belediyesi, üreticilerin tarlalarına ve ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla tarla yollarında da çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı içerisinde ilçenin farklı kırsal mahallelerinde toplam 65 km tarla yolu açılarak çiftçilerin kullanımına kazandırıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde üreticilerin ekim, bakım ve hasat dönemlerinde yaşadığı ulaşım sorunlarının azaltılması hedeflenirken, tarımsal faaliyetlerin daha verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlanıyor.

Başkan Şehirli “Üreticilerimize destek olmayı sürdürüyoruz”

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, kırsal mahallelerde devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede “Altıeylül’ün kalkınmasının yolu güçlü kırsal altyapıdan geçiyor. İlçemizin dört bir yanında yol yapım ve iyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle üreticilerimizin tarlalarına ulaşımını kolaylaştıracak tarla yollarına büyük önem veriyoruz. Yılın ilk aylarından bu yana hem mahalle yollarında hem de tarla yollarında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çiftçimizin emeğinin değer bulması, ürününü rahatlıkla pazara ulaştırabilmesi için sahada olmaya devam edeceğiz. Altıeylül Belediyesi olarak kırsal mahallelerimize yatırım yapmayı sürdürecek, üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu!
Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu!
Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti
Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti
Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu
Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!
Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!
Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt
Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt
Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf!
Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf!
Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı Hakan Şehirli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı 91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı CHP'de yeni A Takımı belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi CHP'de yeni A Takımı belli oldu: İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu: İşte Montella'nın 26 kişilik kadrosu Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında karar çıktı! Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davasında karar çıktı! Otomobil satışları bıçak gibi kesildi; fiyatlar sabitlendi: İşte en ucuz sıfır arabalar Otomobil satışları bıçak gibi kesildi; fiyatlar sabitlendi: İşte en ucuz sıfır arabalar Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! Bir zamanların ''sweetheart''ü Ece Gürsel'in asgari ğcret çıkışı tepki çekti Bir zamanların ''sweetheart''ü Ece Gürsel'in asgari ğcret çıkışı tepki çekti CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! Ekranların güzel ismi yaz sezonunu jetsurf üstündeki şovuyla açtı! Ekranların güzel ismi yaz sezonunu jetsurf üstündeki şovuyla açtı!
Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar Bankaların faizsiz kredi yarışı kızıştı: İşte en yüksek kredi veren bankalar Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Çeşme Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdür vekili eşini şikayet etti Çeşme Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdür vekili eşini şikayet etti Akdeniz'de 6.1 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 6.1 büyüklüğünde deprem Otomotiv pazarında sert düşüş: Mayıs ayında araç satışları resmen çakıldı! Otomotiv pazarında sert düşüş: Mayıs ayında araç satışları resmen çakıldı! Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL... Mersin Limanı'nda dudak uçuklatan operasyon! Piyasa değeri 5 milyar TL... Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak! Sosyal medyadan yardım isteyen öğretmenin eski eşine öldüresiye dayak!