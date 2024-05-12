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Altıeylül’de Pazar yerleri ekipler tarafından temizleniyor

Altıeylül’de Pazar yerleri ekipler tarafından temizleniyor
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Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ve temiz ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için Altıeylül’de kurulan üstü kapalı ve açık semt pazarlarının temizliğini gerçekleştiriyor.

Altıeylül’de her mahallede, her sokakta ve her caddede Altıeylül Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan haftalık ve günlük planlamalar doğrultusunda da temizlik faaliyetlerini sürdürürken; Altıeylül ilçesinde bulunan üstü kapalı ve açık semt pazarlarının da temizliğini gerçekleştiriyor.

Ekipler kırsal ve merkez mahallelerde planlamalar doğrultusunda temizlik faaliyetlerini sürdürüyor

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Kırsal ve Merkez Mahallelerde aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar arasında konteyner yıkama, pazar temizliği, yerkonlarının temizliği ve ilaçlanması, camilerin tuvaletlerinin bakımı ve çöplerin düzenli bir şekilde toplanması gibi faaliyetlerde bulunuyor.

Etiketler balıkesir altıeylül altıeylül belediyesi tayfun canlı hakan şehirli
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