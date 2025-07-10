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Altın kemer Antalya Muratpaşa'ya geliyor

Altın kemer Antalya Muratpaşa'ya geliyor
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 664’üncü yılında başpehlivan unvanını kazanan “Paşanın Aslanı” Orhan Okulu, 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Antalya’da karşılanacak.

Bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Muratpaşa Belediyespor adına güreşen 36 yaşındaki Orhan Okulu, altın kemerin sahibi oldu. Başpehlivan, bugüne kadar 6 kez final gördüğü Kırkpınar’da 2015 ve 2018’in ardından üçüncü kez zirveye adını yazdırdı. Okulu, bu yılki güreşlerde sırasıyla Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Erkan Taş ve Enes Doğan’ı mağlup etti. Okulu, finalde Feyzullah Aktürk’ü yenerek altın kemere uzandı.  

Orhan Okulu için memleketi Antalya’da karşılama töreni, saat 10.00’da Döşemealtı TOKİ Konutları önünde başlayacak. Program, saat 11.30’da Muratpaşa Belediyesi’nde gerçekleştirilecek törenle devam edecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “kardeşim” diye seslendiği Orhan Okulu’ya teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

“664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kazandığın birincilikle, bu olağan dışı günlerde hepimize büyük bir moral verdin. Atatürk’ün izinden yürüyen, ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ bir sporcu duruşuyla şehrimizi ve belediyemizi en güzel şekilde temsil ettin.”

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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