Altın Madalya Ankara'nın oldu

Ankara Kent Konseyi; üniversiteler, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayarak, tüm paydaşlarıyla birlikte ortak aklın oluşumuna yaptığı katkılardan dolayı Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF) tarafından “Katılımcılık Etki Ödülü” dalında altın madalyanın sahibi oldu.

Katılımcılık sürecinin akademik boyutuna katkılarda bulunan AKK Başkan Yardımcısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de bu süreçte katılımcı yaklaşımların uygulanmasında gösterdiği gayretler nedeniyle “Yılın Katılımcı Demokrasi Kolaylaştırıcısı” ödülünü aldı.

ANKARA KENT KONSEYİNE BÜYÜK ONUR

AKK, Türkiye’den bu ödülü alan ilk kuruluş ve uluslararası alanda ise böyle bir ödüle layık görülen ilk kent konseyi unvanına sahip oldu.

Kanada’nın Toronto kentinde yapılması planlanan ödül töreni pandemi sebebiyle bu yıl çevrimiçi yapıldı. Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan törene; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekilleri Hüseyin Özcan, Berkay Gökçınar ve Serkan Çığgın ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Vekili Baki Kerimoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Kemal Çokakoğlu ve Faruk Çınkı, çok sayıda STK Temsilcisi ve akademisyen katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, IAF tarafından Katılımcılık Etki Ödülünü kazanan Ankara Kent Konseyi’ni tebrik ettiğini belirterek, “Ankara Kent Konseyinin yaptığı çalışmaları çok değerli buluyorum. Alınan bu ödül de bunun bir göstergesi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın verdiği desteklerle bu ödüllerin devamı gelecek” dedi.

AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışı kapsamında ortak aklın önemine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyesi yönetiminin katılımcılık konusunda gösterdiği irade sayesinde Ankara’da Türkiye’nin en geniş katılımlı kent konseyi oluştu. Ankara Kent Konseyi olarak bir adanmışlar topluluğu oluşturduk. Savaş hoca ömrünü bu işe adamış, akademik olarak ömrünü bu işe vermiş biri. Biz Zafer Hoca için Zafer Hoca da bizim için bütün enerjimizi ortaya koydu. Bu sonuç bize öyle geldi.”

KATILIMCI DEMOKRASİ VURGUSU

Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’nın kuruluşundan beri sahip olduğu demokratik değerler, katılımcı kent kültürü ve kimliği konularında yeniden bir simge haline gelmesini hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de ödül töreninde şöyle konuştu:

“Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı demokrasi kültürünün yaygınlaştırılması noktasında büyük önem taşıyan faaliyetleri ödüllendiriyor. Adaylık sürecimizde yaptığımız çalışmaları tanıtmak için hazırladığımız video büyük beğeni gördü. Ankara Kent Konseyinin Başkent’te 500’e yakın paydaşı bir araya getirerek, ortak akılla kentin ortak problemlerini konuşabilme ve bu konuşulanları Büyükşehir Belediye Meclisinde karar haline getirebilme başarısı ödüle layık görüldü. Bu ödülün ilk defa Türkiye’ye gelmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.”