Anadolu Efes-Baskonia maçında İmamoğlu'na dev destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu Efes-Baskonia maçında seyircilerin tezahüratıyla karşılandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse siyasi yasak da söz konusu olacak ve bir daha aday olamayacak.

Mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında halka seslenen İmamoğlu, "Bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan 3.5 sene geçmiş olabilir ama benim hâlâ gençliğim var gençliğim! Hâlâ umudumuz yüksek! Sizden söz almak istiyorum. 2023'te her şey çok güzel olacak. Ankara duysun, bugün o mahkemeye müdahale eden Ankara duysun! Her şey çok güzel olacak!" dedi.

İmamoğlu, Saraçhane'deki buluşmanın ardından THY Euro League Anadolu Efes ve Baskonia basket maçını izlemeye gitti. Eşi Dilek İmamoğlu ile beraber stada giren İmamoğlu taraftarları selamladı.

Taraftarların yoğun tezahüratıyla karşılan İmamoğlu, dakikalarca alkışlandı.