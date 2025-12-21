Ankara 2026'yı ışıl ışıl karşılıyor

Başkentlilerin yeni yılı ışıl ışıl karşılaması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Meydanı’nı süsledi. ‘2026’ yazısı, dev yılbaşı ağacı ve dekoratif süsler Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni yıl coşkusunu Kızılay Meydanı’na taşıdı.

Yeni umutlarla dolu yeni yıl enerjisini hazırladığı süslemelerle yansıtan ABB, 2026 yazısı ve renk cümbüşüyle Başkentlilere keyif dolu anlar yaşatıyor.

Yeni yıl temalı görsel şölen özellikle fotoğraf çektirmek ve anı biriktirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

DEPOLARDA BULUNAN MALZEMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Yeni yıl ruhuna uygun bir şekilde yapılan ışıklandırma ve süsleme çalışmasında kullanılan dekoratif objeler, Kent Estetiği Daire Başkanlığının depolarında bulunan malzemelerle hazırlandı.