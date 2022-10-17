Ankara ''Başkent Ankara Koşusu''na ev sahipliği yaptı

Ankara, Başkent oluşunun 99’uncu yılı anısına düzenlenen ''Başkent Ankara Koşusu''na ev sahipliği yaptı. ''Afet Gönüllüsü Ol Yaşamın Peşinden Koş'' sloganıyla Eymir Gölü’nde düzenlenen koşuya 7’den 70’e çok sayıda sporcu ve vatandaş katılırken, afet farkındalık mesajları da verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin spora olan ilgisini artırmak amacıyla spor etkinliklerini desteklerken bir yandan da bu etkinliklerle farkındalık oluşturuyor.

Ankara, Başkent oluşunun 99’uncu yılı anısına düzenlenen Başkent Ankara Koşusu’na ev sahipliği yaptı. Etkinlikte 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla afet farkındalığı mesajları verilirken meme kanserine açılan stantlar, sloganlar ve dağıtılan broşürlerle dikkat çekildi.

KOŞUYA 7’DEN 70’E ÇOK SAYIDA BAŞKENTLİ KATILDI

ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Ormancılar Derneği ve Bilim Ağacı Vakfı’nın hem Ankara’nın Başkent oluşunun 99’uncu yılına hem de afet farkındalığına dikkat çekmek için düzenlediği koşuya yaklaşık 600 kişi katıldı.

‘Afet Gönüllüsü Ol Yaşamın Peşinden Koş’ sloganıyla Eymir Gölü’nde düzenlenen koşu, 10K ve 5K kategorilerinde gerçekleştirildi.

Başkent Ankara Koşusu’nun 10K erkekler kategorisinde 1’inci Bahattin Üney, 2’nci Hakan Çoban ve 3’üncü Alper Demir; kadınlarda 1’inci Ümmü Kiraz, 2’nci Gamze Bulut Duvar ve 3’üncü Semra Karaslan oldu.

5K kategorisinde ise erkeklerde 1’inci Emir Berke Murathan, 2’nci Mehmet Kalyoncu ve 3’üncü Bekirhan Kabadayı oldu. Kadınlar da ise birinciliği Hatice Yıldırım, ikinciliği Ezgi Kaya ve üçüncülüğü Duygu Dalbudak göğüsledi.

“FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK”

Bartın’daki maden patlamasında hayatını kaybeden vatandaşların anılmasıyla başlayan Başkent Ankara Koşusu’na katılan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda, doğal afetler ve meme kanserine alınacak önlemlere ilişkin farkındalık günleri adına yapılıyor. Etkinliğin Ankara’nın Başkent oluşunun 99’uncu yılına denk gelmesi de son derece önemli…”

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, “Şehirlerin afetlere hazırlanması, toplumun afetler konusunda duyarlı hâle gelmesi için dairemiz kurulduğu günden bu yana hem kadrosunu güçlendiriyor hem de toplumsal duyarlılık oluşturmak için çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yılı ve 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerini Azaltma Günü nedeniyle Türkiye Ormancılar Derneği ve Bilim Ağacı Vakfı ile birlikte Başkent Ankara Koşusunu düzenliyoruz. Atletizm Fedarasyonu’nun da desteği ile Türkiye’nin dört bir yanından toplam 600 kişi katıldı. Farkındalık yaratmak için düzenlediğimiz bu etkinlikte başta Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuşurken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ise, etkinliğe ilişkin şunları söyledi: “Ankara’nın Başkent oluşunun 99. yılı nedeniyle Eymir Gölü’nde koşu etkinliği düzenleniyor. Koşuya yoğun bir katılım var bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 7’den 70’e herkese spor yaptırma yönünde bütün faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz.” dedi.