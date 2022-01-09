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Ankara Belediyesi'nden ''Umut: Bir Yurt Hikayesi'' belgeseli

Ankara Belediyesi'nden ''Umut: Bir Yurt Hikayesi'' belgeseli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında yurt bulamayan üniversite öğrencilerinin hikayesini, “Umut: Bir Yurt Hikayesi” ismiyle belgeselleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halen bin 881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkânı sağlıyor, geleceğe umutla bakıyoruz” diyerek “Umut: Bir Yurt Hikayesi” adli belgeseli sosyal medya hesabından paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı barınma desteğine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Umut: Bir Yurt Hikayesi” adlı belgeseli tanıtımını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Ülkemizin onca derdi varken bu dertlerin tek çözümü olan gençlerin çaresizce eğitimlerinden vazgeçip memleketlerine dönmelerine seyirci kalamazdık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halen bin 881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkânı sağlıyor, geleceğe umutla bakıyoruz.

 Hepimiz için heyecan, umut ve mutluluk veren süreci anlatan ‘Umut: Bir Yurt Meselesi’ kısa belgesel filmini linkinden izleyebilirsiniz.”

Etiketler Ankara Büyükşehir Belediyesi
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