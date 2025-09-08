Ankara BELTEK'te yeni dönem için geri sayım başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları”nda (BELTEK) yeni dönem ön kayıtları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla her yaş grubundan vatandaşın yararlanabileceği mesleki eğitim kurslarına devam ediyor.

ABB ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülen “Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları”nda (BELTEK) yeni eğitim-öğretim dönemi için ön kayıt süreci başladı. Kişisel gelişimden mesleki eğitime kadar birçok branşta gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 16 Eylül 2025’e kadar “https://beltek.gazi.edu.tr/” internet adresinden online olarak ön kayıt yapabilecek. Başvurular, 0312 202 34 71 ve 202 34 78 numaralı telefonlardan da gerçekleştirilebilecek.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM

Akademisyenler tarafından üniversite yerleşkesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştiği BELTEK’lerde; bilişim, elektrik-elektronik, inşaat, metal ve makine teknolojileri başta olmak üzere kişisel gelişim kursları, sağlık kursları, ağaç işleri ve mobilya ana başlığıyla çok sayıda branş yer alıyor. Üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve her yıl binlerce kişinin meslek sahibi olmasına imkân sağlayan BELTEK’ler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını da karşılıyor.