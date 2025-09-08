  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara BELTEK'te yeni dönem için geri sayım başladı

Ankara BELTEK'te yeni dönem için geri sayım başladı

Ankara BELTEK'te yeni dönem için geri sayım başladı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları”nda (BELTEK) yeni dönem ön kayıtları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla her yaş grubundan vatandaşın yararlanabileceği mesleki eğitim kurslarına devam ediyor.

ABB ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle sürdürülen “Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları”nda (BELTEK) yeni eğitim-öğretim dönemi için ön kayıt süreci başladı. Kişisel gelişimden mesleki eğitime kadar birçok branşta gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 16 Eylül 2025’e kadar “https://beltek.gazi.edu.tr/”  internet adresinden online olarak ön kayıt yapabilecek. Başvurular, 0312 202 34 71 ve 202 34 78 numaralı telefonlardan da gerçekleştirilebilecek.

HEM TEORİK HEM UYGULAMALI EĞİTİM

Akademisyenler tarafından üniversite yerleşkesinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştiği BELTEK’lerde; bilişim, elektrik-elektronik, inşaat, metal ve makine teknolojileri başta olmak üzere kişisel gelişim kursları, sağlık kursları, ağaç işleri ve mobilya ana başlığıyla çok sayıda branş yer alıyor. Üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve her yıl binlerce kişinin meslek sahibi olmasına imkân sağlayan BELTEK’ler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını da karşılıyor.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı
''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü!