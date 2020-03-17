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  4. 17 Mart 2020 16:54

Ankara Büyükeşehir Belediyesi, sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Ankara Büyükeşehir Belediyesi, sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor
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Salgın hastalıklarla etkin mücadele amacıyla kamu kurumlarında da hijyen çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

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