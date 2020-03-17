Ankara Büyükeşehir Belediyesi, sterilizasyon çalışmalarını sürdürüyor

Salgın hastalıklarla etkin mücadele amacıyla kamu kurumlarında da hijyen çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Salgın hastalıklarla etkin mücadele amacıyla kamu kurumlarında da hijyen çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda sterilizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. pic.twitter.com/M9Evyfju9w— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) March 17, 2020
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