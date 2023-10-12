Ankara Büyükşehir 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü”nü Başkentte çeşitli etkinliklerle kutladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Karikatür Derneği iş birliğiyle Gençlik Parkı içinde yer alan Kadın Danışma Merkezi’nde karikatür etkinliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara Temsilciliği iş birliğiyle de Eymir Gölü’nde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” kapsamında Başkentte çeşitli programlara ev sahipliği yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Karikatür Derneği iş birliğiyle kız çocukları için karikatür etkinliği ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara il temsilciliği iş birliğiyle de Eymir Gölü’nde farkındalık oluşturmak için doğa yürüyüşü düzenledi.

HEM ÇİZDİLER HEM EĞLENDİLER

Tandoğan Şehit Mucip Arıgan Ortaokulundan 15 kız öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler öğretmenleri eşliğinde karikatür çizmeyi öğrendi.

Etkinliğe katılan Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi olarak “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” kapsamında ünlü karikatürist Emre Yılmaz ve Hazal Başarır ile birlikte karikatür atölyesi gerçekleştiriyoruz. Atölye kapsamında hem eğlenirken hem de küçük yaşta kazanılması gerekilen toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına vurgu yapıyoruz” dedi.

Karikatür Derneği Kurucularından ve karikatürist Emre Yılmaz, “Kız çocuklarıyla çalışmak bizim için çok değerli. Yaşadığımız dünyada dezavantajlı gruplar var. Kız çocukları da bunların en başında geliyor. Onlarla birlikte böyle bir etkinlik yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Büyük bir hayal belki ama burada bir, iki çocuğumuz bu işe yönelirse bizim için büyük bir mutluluk olur” derken, illüstratör Hazal Başarır ise “Kız çocuklarıyla birlikte çizimler yapıyoruz, eğleniyoruz. Gülmek, eğlenmek, okumak, çizmek hepimizin en çok da kız çocuklarının hakkı” diye konuştu.

KIZLAR FARKINDALIK İÇİN YÜRÜDÜ

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara il temsilciliğiyle birlikte Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir grup öğrenciyle Eymir Gölü’nde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüşe BelPA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, Kadın Danışma Merkezi personeli, Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara il temsilciliği üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Eymir Doğa yürüyüşünden sonra kız çocuklarına yönelik “Sevmeye Kendinizden Başlayın" atölyesi düzenledi. Atölye kapsamında “öz-şefkat”, “öz-saygı”, “sınırlar” gibi konularda bilgilendirerek farkındalık çalışmaları yapıldı.