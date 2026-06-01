Ankara Büyükşehir 300 Çocuk 300 Sporcu projesiyle geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları spora teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği “300 Çocuk 300 Sporcu” projesi büyüyerek devam ediyor. ABB ASKİ Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen proje kapsamında 4 bin 200 çocuk ücretsiz spor eğitimi alırken, 617 genç sporcu katıldıkları müsabakalarda madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021 yılında başlattığı “300 Çocuk 300 Sporcu” projesi, Başkent’te çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Özellikle maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına öncelik verilen proje kapsamında binlerce çocuk ücretsiz spor eğitimi alma fırsatı yakalıyor. ABB ASKİ Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen projede çocuklara; güreş, halter, boks, jimnastik, masa tenisi, taekwondo, yüzme ve kick boks başta olmak üzere toplam 15 branşta eğitim veriliyor.

Projeye katılan çocuklardan 617’si katıldıkları ulusal müsabakalarda derece elde ederek madalya kazanırken, eğitimlerde yalnızca sportif başarı değil, disiplinli, öz güvenli ve sosyal bireyler yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

“ANKARA'YI SPORUN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ, DEMİŞTİK”

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “2021 yılında Mansur Başkan’ımızın önderliğinde başlattığımız ‘300 Çocuk 300 Sporcu’ projemiz devam ediyor. Şu an 15 branşta Başkentimize hizmet veriyoruz. 4 binin üzerinde çocuğa sadece spor imkânı değil aynı zamanda sosyal aktivitelerle sosyalleşme fırsatı da sunuyoruz” dedi.

Çakmar, ASKİ Spor’un ulusal ve uluslararası başarılarına dikkat çekerek, “Bu havuzun içerisinden inşallah yeni güreşçiler çıkaracağız. Ankaralı hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum; antrenörlerimiz milli takımda. Hepsi kendisini ispat etmiş güçlü figürler. Çocukları Avrupa'da, dünyada madalya alacak düzeye getirecek hocalarımız var. Bize inansınlar ve güvensinler. Onları her zaman bekliyoruz. Biz Başkan’ımıza da şu sözü vermiştik; ‘Ankara'yı sporun başkenti yapacağız’ demiştik. 15 branşta şu an 60 federasyonun üzerinde aldığımız dereceler ve başarılarla beraber burada madalyalar kazandık” ifadelerini kullandı.

SPORCULARDAN VE AİLELERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Projeden yararlanan sporcular ve aileleri de ABB’ye teşekkür etti. Sporcular, antrenörlerin ilgisinden ve sağlanan imkânlardan memnuniyet duyduklarını belirtirken, veliler ise çocuklarının hem spor yaptığını hem de disiplinli bir ortamda gelişim gösterdiğini ifade etti.

-Osman Ali Davutoğlu: “Beş senedir buraya geliyorum. Güreş sporlarını öğreniyorum. Hocalarım çok ilgileniyor, çok teşekkür ederim.”

-Yusuf Eymen Canbaş: “ASKİ Spor Kulübü’müze 3 yıldır geliyoruz. Düzenli olarak her gün okuldan çıktıktan sonra geliyorum. Geçen sene Türkiye üçüncüsü oldum. Bu sene okullar arasında Türkiye şampiyonu oldum. Bize bu imkânları sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. “

-Asıf Eymen Dokuyucu: “ Kulübümü çok seviyorum, burada çok eğleniyoruz. Ben de bir gün Rıza hocam gibi şampiyon olmak istiyorum.”

-Ali Davutoğlu: “Burada çok başarılı faaliyetler yürütülüyor. Oğlum buraya haftada üç kere geliyor. Mutlulukla getiriyorum. Evveliyatına baktığımız zaman büyük sporcuların yetiştiği bir kulüp. Bütün velilere de tavsiye ederim. Aynı zamanda güzel bir eğitim verildiği için geleceğin güreşçileri de bu kulüpten çıkacak. Çok teşekkür ediyoruz.”

-Yeter Eroğlu: “Bir buçuk seneden beri geliyoruz. Çok güzel bir yer. Hocalarımız ilgili, çocuklarıma çok yardımcı oluyor, evime gelir gibi geliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

-Cafer Ağaçtan: “ASKİ Spor’u çok beğeniyorum. Çocuğum 9 yaşında buraya başladı, şu an 11 yaşında. Buraya başladıktan bir sene sonra Türkiye ikincisi oldu. Emek veren herkese ve Belediye’mize çok teşekkür ederiz.”