Ankara Büyükşehir 4 bin 500 depremzede vatandaşı ağırlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkente gelen 4 bin 500 depremzede vatandaşı Mamak Araplar Mahallesi’nde bulunan Eserkent Sosyal Konutları’nda, Kesikköprü Yerleşkesi ve diğer misafirhanelerinde ağırlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma yol açan depremlerden sonra yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kalan depremzedelere kucak açıyor.

Mamak Araplar Mahallesi’nde bulunan Eserkent Sosyal Konutları’nı açan ABB, Kesikköprü Yerleşkesi’nin yanı sıra de birçok misafirhanesini de depremzedelerin barınmaları için hazır hale getirdi.

400 DEPREMZEDE YERLEŞTİRİLDİ

Kesikköprü Tesisleri’nde bulunan bungalov tipi tek katlı evlere yerleştirilen 400 depremzedeye; 3 öğün sıcak yemek, çamaşırhane, giyecek, sağlık, ambulans ve uzman personel tarafından psikolojik destek sağlanıyor.

Ev ortamında ağırlanan depremzedeler için odalara halı ve ısıtıcılar konulurken, tesis içinde kafeterya, sinema salonu, giyecek seçebilecekleri ortamlar, revir ve spor sahaları da bulunuyor.

Depremden etkilenen çocuk ve yetişkinlere manevi destek olmak amacıyla psikososyal destek ekibinin de bulunduğu tesiste çocuklar spor yaparak da üzerlerindeki stresi atabiliyor.

ARAPLAR SOSYAL KONUTLARI TAM KAPASİTE HİZMET VERİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrasında Başkente gelen ve barınma sorunu yaşayan depremzedeleri Mamak Araplar Mahallesi’ndeki sosyal konutlara yerleştirerek tam kapasite hizmet veriyor.

Sosyal konutlara yerleştirilen afetzedelere; 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık, güvenlik, acil ambulans ve bebekler için süt ile mama desteği de sağlanıyor.

Depremzede çocukların travma sürecini daha rahat atlatabilmesi için harekete geçen ABB, Araplar Sosyal Konutları’na psikolog ve uzmanlar eşliğinde oyun alanı oluşturdu. 11.00-18.00 saatleri arasında açık olan Çocuk Etkinlik Alanı’nın yanı sıra çocukların çizgi film izleyebileceği bir de sinema salonu kuruldu.