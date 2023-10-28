Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü için bir mesaj yayımladı.

Demokrasimizi genç nesillerin omuzlarında daha da yükseltecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkaracak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlu olsun.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde inanç, idrak ve istikrarla milli varlığımızın tescili olan Cumhuriyeti milletçe dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi olma yolunda 100. yıla taşıdık. Bizler, Cumhuriyetimizin miras bıraktığı tüm değerlere birlik ve beraberlik ruhuyla "Yurtta sulh, cihanda sulh" anlayışıyla sonsuza kadar sahip çıkacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak insana dokunan, üretimi artıran, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her alanda daha müreffeh bir başkent olma hedefimizden sapmadan, dünya başkentleriyle yarışır örnek bir başkent olma arzumuzu sürdüreceğiz.

Kadim değerlerimizden aldığımız güçle ve haklı gururla Ankaralı hemşehrilerimin ve hürriyetinden asla taviz vermeyen asil milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve kahraman gazilerimizi şükranla, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

MANSUR YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı