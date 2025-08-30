Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir mesaj yayımladı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

Değerli Hemşehrilerim;

Milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği eşsiz mücadelenin en parlak sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü gurur ve onurla kutluyoruz.

30 Ağustos, Türk milletinin vatan sevgisi, özgürlük inancı ve bağımsızlık kararlılığının tarihe kazınmış bir nişanesidir. Aziz milletimiz, her türlü zorluğa göğüs gererek imkânsız görünen koşullarda bile azim ve inançla zafere yürümüş; hürriyet ve istiklâlinden asla taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir.

Bu destansı zaferin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizin kaderini değiştiren bir irade ortaya koymuş, Anadolu’nun bağrında yakılan özgürlük meşalesi tüm yurda umut olmuştur. Bu zafer, yalnızca düşmanı topraklarımızdan çıkarmakla kalmamış; aynı zamanda Cumhuriyet’imizin temelini atarak bizlere bağımsız, onurlu ve özgür bir gelecek bırakmıştır.Bugün bizlere düşen görev; bu aziz mirası korumak, Cumhuriyet’imizi sonsuza dek yaşatmak ve gelecek nesillere aynı inanç ve kararlılıkla aktarmaktır.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman ordumuzu, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hemşehrilerimin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı