Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yayınladığı bir mesajla Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yayınladığı Ramazan Bayramı mesajı...

Rahmet, bereket ve manevi huzur iklimiyle gönüllerimizi kuşatan mübarek Ramazan ayını geride bırakırken, bayramın sevincine ve kardeşliğine hep birlikte ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ramazan Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği, kırgınlıkların unutulup gönüllerin birleştiği müstesna zamanlardandır. Bu özel günler, bizlere insani ve ahlaki değerlerimizi hatırlatırken; birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiren önemli bir vesiledir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri adına tüm birimlerimizle görev başında olmaya devam ediyoruz. Bayram süresince toplu taşıma hizmetlerimiz ücretsiz olarak sunulurken; AŞTİ’de artan yolcu yoğunluğuna karşı ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecektir. Başkent 153 Çağrı Merkezimiz kesintisiz hizmet vermeye devam ederken; itfaiye teşkilatımız, ASKİ ekiplerimiz, temizlik ve kent estetiği birimlerimiz ile mezarlık hizmetlerimiz bayram boyunca sahada olacaktır. Ayrıca, sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçları için veteriner ekiplerimiz de görevlerinin başında olmaya devam edecektir. Güvenliğin sağlanması adına ANFA güvenlik birimlerimiz de 7/24 esasına göre görevlerini sürdürecektir.

Bayramın; büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, komşuluk ve akrabalık bağlarımızı güçlendirdiğimiz anlamlı bir zaman dilimi olmasını temenni ediyor; başta Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Saygılarımla…
Mansur YAVAŞ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

