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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a Çamlıdere'de yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a Çamlıdere'de yoğun ilgi

Çamlıdere’de bu sene 17’ncisi düzenlenen geleneksel Çukurören Köyü Benli Yaylası Festivali’ne katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vatandaşlardan, üreticilerden ve muhtarlardan yoğun ilgi görürken, festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çamlıdere ilçesinde düzenlenen Çukurören Köyü Benli Yaylası Festivali’ne katıldı.

Çam ağaçlarıyla çevrili yaylada gerçekleştirilen ve bu sene 17’incisi düzenlenen festivalde vatandaşlar Yavaş’a yoğun ilgi gösterdi. Muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar tarafından coşkuyla ağırlanan Yavaş, festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğine dikkat çekti.

 YAVAŞ’TAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Çukurören Köyü 17’inci Benli Yaylası Festivali’ne katılmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Yavaş, festivalin uzun yıllar boyunca devam etmesini istediğini belirtti.

ABB Başkanı Yavaş şunları söyledi:

“Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz. Ancak ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir. Kendimize ait Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği bütün değerlere sahip çıkmak, onu korumak, kollamak asıl vatanseverliğin en önemli göstergesidir. Ayrıca birkaç köyün ortak merkezi olan bu yaylada uzun yıllardır hem burada büyük kentlere gitmiş, yerleşmiş insanların tekrar buraya gelerek bir arada kaynaşması hem de köylerin birbiriyle irtibatının sağlamak açısından son derece anlamlıdır. Bu festivalin ilelebet sürmesi dileğiyle bu organizasyonda emeği geçen dernek başkanımıza muhtarlarımıza, katılan herkese sevgi saygılarımı sunuyorum” dedi.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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