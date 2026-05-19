Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 107. Yıl Mesajı: 'Geleceği Gençlerimizle İnşa Edeceğiz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda bağımsızlık ruhuna vurgu yaptı. Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü hatırlatan Yavaş, Başkent Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin kalkınması için gençlerle "ortak akıl" etrafında kenetleneceklerinin altını çizdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümü vesilesiyle anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, 1919'da yakılan kurtuluş ateşinin bugün de aynı kararlılıkla yanmaya devam ettiğini belirten Yavaş, Türkiye'nin geleceğinde gençlerin üstleneceği tarihi role dikkat çekti.

Bağımsızlık Mücadelesinin ve Yeniden Doğuşun Simgesi

19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milleti için bir var oluş destanı olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, bu tarihi günün millî egemenlik bilincinin tüm dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı yürüyüşün önemine değinen Yavaş, "Bu kurtuluş mücadelesi, milletimizin azmi, cesareti, birlik ve beraberlik ruhuyla birleşerek Cumhuriyetimizin sarsılmaz temellerini oluşturmuştur" tespitinde bulundu.

"Bütün Ümidim Gençliktedir" Vizyonuyla Ankara'da Yeni Ufuklar

Mansur Yavaş'ın mesajındaki en dikkat çekici vurgulardan biri ise yönetim anlayışının merkezine koyduğu "ortak akıl" ve gençlik vurgusu oldu. Atatürk'ün tarihi "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü hatırlatan Yavaş, atalardan emanet alınan vatanın ancak gençlerle omuz omuza verilerek geleceğe taşınabileceğini belirtti.

Başkent Ankara'nın her alanda kalkınması ve güçlenmesi için projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirten Yavaş, "Tarih boyunca karşılaşılan tüm zorluklara rağmen, aynı inanç ve kararlılıkla vatanımızı koruyacağız. Gençlerimize yeni ufuklar açılması adına ortak akıl anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, mesajını başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anarak sonlandırdı.