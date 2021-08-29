Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 30 Ağustos mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Hürriyet ateşini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları mücadeleyi şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Yavaş'ın mesajı şöyle:

"Bugün, zaferlerle dolu tarih sahnemizde milletimizin, vatanımızı işgal edenlere karşı nihai sözü söylediği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünü kutluyoruz. 30 Ağustos zaferi, yüce milletimizin en zor zamanlarda bile önündeki engelleri aşarak bağımsızlığa olan sevdasına koşmasının bir timsalidir. Zafere giden yolda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki milletimiz, yokluklar içerisinde tarihe altın harflerle yazılan bir hürriyet mücadelesi vermiş ve topraklarımız düşman ordularının işgalinden kurtarılmıştır.

Atatürk’ün öncülüğünde Afyon ve Dumlupınar’da yakılan bağımsızlık ateşi, ordularımızın önlenemez yükselişi ve ilerleyişiyle başarıya ulaşmıştır. Bize düşen görev ise tarih sahnesinde iz bırakan milletimizin mirasını layıkıyla anmak ve kadim milletimizin zor zamanlarında elde ettiği zaferlerin neticesi olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; hürriyet ateşini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları mücadeleyi şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu akşam saat 20:30'da Altınpark'ta bir konser etkinliği düzenliyor. Metin Uca'nın sunacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde Agora Senfoni Orkestrası sahne alacak.