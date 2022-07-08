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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan bayram tebriği mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan bayram tebriği mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı için bir tebrik mesajı yayınladı.

İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı için yayınladığı tebrik mesajı :

“Değerli Hemşehrilerim;

   Bir Kurban Bayramı’na daha dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duygularıyla kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı’nın dünyamız, ülkemiz ve Ankara’mız için hayırlara, mutluluğa ve sağlığa vesile olmasını temenni ediyorum.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı boyunca gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirecektir. EGO otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik hizmetleri ücretsiz olarak hizmete sunulurken mezarlık ziyaretleri için ring seferleri düzenlenecektir. Başkent 153, Zabıta, İtfaiye, Sosyal Hizmetler, ANFA Güvenlik ve ASKİ ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir.

    Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak olan hemşehrilerimin uykularını almalarını, emniyet kemeri kullanmalarını ve mola sürelerini ihmal etmeden yolculuk etmelerini özellikle istirham ediyorum.

    Bu duygularla büyüklerimizin ellerinden, geleceğimizin teminatı gençlerimizin gözlerinden öpüyor, ülkemizde ve tüm dünyada kardeşliğin daim olduğu, sevgilerin birleştiği nice bayramlara erişmeyi yürekten diliyorum.”

Etiketler mansur yavaş
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