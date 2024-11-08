  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partililer salonu terk etti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partililer salonu terk etti

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti Meclis Üyeleri meclis salonunu terk etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kasım Ayı Meclis Toplantısının 2. birleşimi gerçekleştirildi. 

Dün CHP ve AK Parti grupları arasında konser harcamalarıyla ilgili yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Olayların kontrolden çıkması üzerine oturum kapatıldı.

Bugün ise AK Parti Meclis Üyeleri kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu’nu dinlemeye tahammül edemeyip meclis salonunu terk ettiler.

CHP Meclis Üyeleri ise alkışlayarak karşılık verdi.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem Seda Sayan annesi için dua istedi Seda Sayan annesi için dua istedi Ece Erken isyan etti: Eski eşini icraya veriyor Ece Erken isyan etti: Eski eşini icraya veriyor Polise bıçakla saldırdı, operasyon köpeği dersini verdi Polise bıçakla saldırdı, operasyon köpeği dersini verdi İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller Narin cinayeti davasında ikinci gün: ''Bu kadar çelişki olması gayet normal'' Narin cinayeti davasında ikinci gün: ''Bu kadar çelişki olması gayet normal'' 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde katledildi 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde katledildi Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'den bomba hamle Wanda Nara'dan ayrılan Icardi'den bomba hamle A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Teşkilat'ın Neslihan'ı Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı Teşkilat'ın Neslihan'ı Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı
Erdoğan: ''Dostum Trump hatalı politikaları terk etmeli'' Erdoğan: ''Dostum Trump hatalı politikaları terk etmeli'' Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem Burdur'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var Burdur'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var