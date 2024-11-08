Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partililer salonu terk etti
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti Meclis Üyeleri meclis salonunu terk etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Kasım Ayı Meclis Toplantısının 2. birleşimi gerçekleştirildi.
Dün CHP ve AK Parti grupları arasında konser harcamalarıyla ilgili yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Olayların kontrolden çıkması üzerine oturum kapatıldı.
Bugün ise AK Parti Meclis Üyeleri kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu’nu dinlemeye tahammül edemeyip meclis salonunu terk ettiler.
CHP Meclis Üyeleri ise alkışlayarak karşılık verdi.
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